"อมก๋อย"บธรณาการทุกหน่วยงานKick Offรณรงค์ป้องกันแก้ไขฝุ่นควันไฟป่า-หนุนเกษตรกรไถกลบตอซังแทนเผา

เชียงใหม่-รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ นำทุกหน่วยงานเกี่ยวข้องอำเภออมก๋อย เปิดกิจกรรม Kick Off รณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นPM2.5 พร้อมโครงการ "อมก๋อยฟ้าใส ไร้หมอกควันไฟ ร่วมใจไม่เผา" หนุนเกษตรกรไถกลบตอซังข้าวแทนการเผา
วันนี้(16ม.ค.69) ที่ว่าการอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ นายศิวกร บัวป้อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมKick Off การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 โดยนำหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานป่าไม้ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพลังมวลชน เข้าร่วมเปิดปฏิบัติการ
สำหรับการจัดกิจกรรมเปิดปฏิบัติการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างการตระหนักรู้ถึงผลกระทบอันเกิดจากปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็กตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อให้อำเภออมก๋อย เป็นเมืองที่น่าอยู่ปราศจากมลพิษทางอากาศ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน ต่อไป
ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การเปิดปฏิบัติการ Kick Off ในวันนี้ เป็นการประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่มีผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนให้เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม
ขณะเดียวกันรายงานข่าวแจ้งว่าวานนี้(15 ม.ค.69) รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ยังเป็นประธานเปิดโครงการ "Kick off อมก๋อยฟ้าใส ไร้หมอกควันไฟ ร่วมใจไม่เผา" ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยการให้เกษตรกรไถกลบตอซังข้าวหรือเศษพืชผลทางการเกษตรแทนการเผา โดยมีส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณแปลงนาของเกษตรกรบ้านหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม
โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำทีมนายอำเภออมก๋อย เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ทสจ.จังหวัดเชียงใหม่ ขึ้นรถไถ ไถกลบตอซังข้าว เพื่อเป็นการประกาศเชิงสัญลักษณ์และสร้างความเชื่อมั่นให้กับเกษตรกร พร้อมทั้งได้บูรณาการร่วมกับมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท แจกน้ำหมักชีวภาพ พด.2 ให้แก่เกษตรกร เพื่อนำไปเป็นหัวเชื้อในการทำปุ๋ยหมักชีวภาพต่อไป.