“อภิสิทธิ์” หาเสียงช่วยผู้สมัครเขต 1 อุบลฯ ร้านขายหมูยอฝากถ้าได้เป็นรัฐบาลช่วยสนับสนุนร้านค้าหมูยอด้วย

อุบลราชธานี - อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หน.พรรคประชาธิปัตย์ ลงพื้นที่หาเสียงให้ผู้สมัครของพรรคในเขตเลือกตั้งที่ 1 จ.อุบลฯ โดยร้านขายหมูยอชื่อดังขอให้พรรคประชาธิปัตย์ได้เป็นรัฐบาลและช่วยสนับสนุนให้หมูยอเมืองอุบลกระจายการขายหมูยอไปทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับผู้ค้าหมูยอ อาหารเวียดนามที่เป็นของฝากขึ้นชื่อของจังหวัด
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 14 ม.ค. 2569 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมทีมงานของผู้สมัครรับเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่ 1 อุบลราชธานี นายธนพร หรืออาจารย์อ๋อ สมศรี ผู้สมัครหมายเลข 7 ได้ลงพื้นที่เดินหาเสียง โดยช่วงเช้าได้เข้ากราบสักการะพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง วัดมหาวนาราม จากนั้นได้เดินหน้าหาเสียงกับชาวบ้านบริเวณหน้าโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาลประจำจังหวัด เพื่อขอเสียงสนับสนุนจากพ่อค้าแม่ค้าประชาชนให้เลือกนายธนพรผู้สมัครของพรรค
ช่วงบ่ายได้เดินหาเสียงที่ถนนพโลชัย เทศบาลนครอุบลราชธานี ซึ่งเป็นย่านร้านขายของฝากประเภทอาหารเวียดนาม ของชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม โดยได้มีการแวะเข้าพูดคุยสอบถามการค้าขาย ซึ่งผู้ประกอบการร้านขายของฝากให้การต้อนรับนายอภิสิทธิ์และคณะเป็นอย่างดี พร้อมถือโอกาสฝากถ้าพรรคประชาธิปัตย์ได้เป็นรัฐบาลต้องให้สนับสนุนการผลิตหมูยอ ซึ่งเป็นของฝากขึ้นชื่อของจังหวัดให้สามารถกระจายไปขายตามหัวเมืองภูมิภาคในเมืองต่างๆ เพื่อสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการของฝากขึ้นชื่อนี้มากยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้พ่อค้าแม่ค้าได้มอบหมูยอให้นายอภิสิทธิ์ไปรับประทานด้วย
จากนั้นได้เข้ากราบสักการะขอพรให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคชนะการเลือกตั้งครั้งนี้ที่ศาลหลักเมือง สำหรับช่วงเย็นนายอภิสิทธิ์จะร่วมพบปะประชาชนที่สโมสรฟุตบอล UMT พร้อมเดินพบปะประชาชนที่สวนสาธารณะทุ่งศรีเมืองและตลาดโต้รุ่งทุ่งศรีเมือง ก่อนเดินทางกลับในวันเดียวกัน
สำหรับนายธนพร หรืออาจารย์อ๋อ สมศรี ถือเป็นผู้สมัครหน้าใหม่ของเขตเลือกตั้งที่ 1 เป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานีโดยกำเนิด อดีตเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และเคยเป็นเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) กระทรวงศึกษาธิการ