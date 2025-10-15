"นฤมล" ถกบอร์ดสกสค.แก้หนี้ครู เร่งตั้งสหกรณ์กลางปรับโครงสร้างหนี้ ย้ำโปร่งใสตรวจสอบได้

“รมว.นฤมล” นำถกบอร์ด สกสค.ลุยแก้หนี้ครู เร่งตั้งสหกรณ์กลาง พร้อมปรับโครงสร้างหนี้ ย้ำ ต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้
เมื่อวันที่ (15 ต.ค.) ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ครั้งที่ 6/2568
ศ.ดร.นฤมล เปิดเผยว่า การดำเนินการจัดตั้งสหกรณ์กลาง สกสค.ตามโครงการสวัสดิการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2568 มีความคืบหน้าไปมาก โดยได้จัดทำหนังสือเสนอไปที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนจะบรรจุในวาระการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป นอกจากนี้ ยังได้มอบหมายให้ องค์การค้าของ สกสค. จัดหาผู้เชี่ยวชาญ สำหรับจัดทำแผนปรับโครงสร้างหนี้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และนำความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าวมารายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ สกสค. ทุกครั้ง
ศ.ดร.นฤมล กล่าวต่อว่า ในส่วนของการสรรหาและแต่งตั้งผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค. เพื่อจัดหาผู้รับผิดชอบและดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ขององค์การค้าของ สกสค. ให้เป็นไปอย่างราบรื่นและต่อเนื่องนั้น คณะกรรมการบริหารจะนำมาหารือในการประชุมครั้งหน้า และจะหารือเกี่ยวกับการจัดพิมพ์หนังสือแบบเรียน เพื่อเตรียมการได้อย่างทันท่วงทีในปีการศึกษาหน้า โดย รมว.ศธ. ได้กำชับให้สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. และองค์การค้าของ สกสค. ดำเนินการตามภารกิจงานให้มีความเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ดังเช่นที่ผ่านมา
นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ยังเห็นชอบแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. และบันทึกข้อตกลงการประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชน ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. กับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) เพื่อทำให้ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และเป็นกลไกสำคัญ ในระบบนิเวศของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จะนำส่งบันทึกฯ ให้สำนักงาน ก.พ.ร. ต่อไป ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ ขอให้นำข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ มาปรับปรุงแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายฯ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
พร้อมนี้ ที่ประชุมฯ ยังรับทราบให้ประเด็นอื่น ๆ ได้แก่ รายงานประจำปี 2567 ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค., ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และรายงานการสำรวจความพึงพอใจและความต้องการเรื่องสวสัดิการครู จากครู 8,485 รายทั่วประเทศ พบว่าครูมีความพึงพอใจต่อการจัดสวัสดิการของสำนักงานฯ ร้องละ 95 ซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมา และมีความต้องการสวัสดิการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ การแก้ไขปัญหาหนี้สิน และสวัสดิการด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น