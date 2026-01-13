“บิ๊กกุ้ง” เดินสายให้ความรู้ รร.พระนารายณ์ ลพบุรี นร.ถามตรง “จะปะทะรอบ 3 ไหม?” ชี้ 50/50 ขึ้นอยู่ผู้นำเขมร ย้ำถ้าปืนลั่นอีก “สวนทันที”

ลพบุรี - อดีตแม่ทัพภาคที่ 1 เดินสายเป็นวิทยากรพิเศษ รรร. พระนารายณ์ จ.ลพบุรี บรรยากาศคึกคัก นักเรียนรุมเซลฟี่ ก่อนยิงคำถามตรงประเด็นความขัดแย้งไทย–กัมพูชา หลังเคยปะทะมาแล้ว 2 ครั้ง ชี้โอกาสเกิดครั้งที่ 3 ยัง 50/50 ขึ้นกับท่าทีผู้นำเขมร พร้อมย้ำชัด หากมีเหตุปืนลั่นอีก ไทยไม่ทักท้วงแต่จะตอบโต้ทันที
วันนี้ ( 13 ม.ค.) พลโทบุญสิน พาดกลาง อดีตแม่ทัพภาคที่ 1 และที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารบก เดินทางมาเป็นวิทยากรพิเศษให้ความรู้แก่นักเรียน โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ที่โรงเรียนพระนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก นักเรียนต่างส่งเสียงกรี๊ดและขอถ่ายภาพเซลฟี่กับ “บิ๊กกุ้ง” กันอย่างเป็นกันเอง ก่อนจะขึ้นเวทีถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตและภารกิจด้านความมั่นคงของประเทศ
ช่วงหนึ่งของการเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถาม ได้มีนักเรียนตั้งคำถามถึงสถานการณ์ความตึงเครียดชายแดนไทย–กัมพูชา หลังเกิดเหตุปะทะกันมาแล้ว 2 ครั้ง ว่า “จะมีครั้งที่ 3 หรือไม่”
พลโทบุญสิน ระบุว่า โอกาสจะเกิดหรือไม่นั้นอยู่ที่ร้อยละ 50 ต่อ 50 ขึ้นอยู่กับท่าทีของผู้นำกัมพูชา หากมีการปรับนโยบายไปในทางที่ดี มิตรภาพก็มีโอกาสกลับคืนมาได้ แต่หากยังดำเนินนโยบายเชิงก้าวร้าว ความเสี่ยงการปะทะครั้งที่ 3 ก็ยังมีอยู่ พร้อมขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และช่วยกันส่งกำลังใจให้ทหารแนวหน้า โดยยืนยันว่ากองทัพไทยได้เตรียมกำลังพร้อมรับมือทุกสถานการณ์
สำหรับคำถามถึงท่าทีของสหรัฐอเมริกา ว่าจะสนับสนุนฝ่ายใดนั้น พลโทบุญสิน ระบุว่า เป็นเรื่องของผลประโยชน์ โดยสหรัฐฯ เป็นมิตรที่ดีกับประเทศไทย ขณะเดียวกันก็มีผลประโยชน์ร่วมกับกัมพูชา โดยเฉพาะทรัพยากรหายากอย่าง “แร่เอิร์ธ” ซึ่งมีมูลค่าสูง
นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงกรณีทหารกัมพูชาทำปืนลั่น กระสุนตกใส่บริเวณบังเกอร์ช่องบกจนทหารไทยได้รับบาดเจ็บ ซึ่งฝ่ายกัมพูชาได้ยอมรับผิดและขอโทษอย่างเป็นทางการแล้ว แต่ย้ำว่า หากเกิดเหตุในลักษณะนี้ขึ้นอีก กองทัพไทยจะไม่ใช้การทักท้วง แต่จะดำเนินการตอบโต้ทันที