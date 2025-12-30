กกล.บูรพาร่วมทหารช่างตั้งตู้คอนเทนเนอร์ชายแดนบ้านหนองจาน ปักธงชาติไทย แสดงอาณาเขต

สระแก้ว- กกล.บูรพาร่วมทหารช่าง เร่งติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์บริเวณบ้านหนองจาน จ.สระแก้ว เสริมความมั่นคงแนวชายแดน พร้อมนำธงชาติไทย ติดตั้งแสดงอาณาเขตตามแผนที่1:50,000 เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนไทยและชาวบ้านหนองจาน จ.สระแก้ว
วันนี้ ( 30 ธ.ค.) กองกำลังบูรพาร่วมกับหน่วยทหารช่าง เร่งเดินหน้าติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์จำนวน 60ตู้ ที่มีผู้บริจาคผ่านมูลนิธิกันจอมพลัง ในพื้นที่บ้านหนองจาน อ.โคกสูง จ.สระแก้ว เพื่อเสริมความมั่นคงตามแนวชายแดน และใช้เป็นจุดสนับสนุนภารกิจด้านความปลอดภัย รวมถึงการปฏิบัติงานของกำลังพลในพื้นที่ พร้อมนำ ธงชาติไทย ติดตั้งแสดงอาณเขตตามแผนที่1:50,000 เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนไทย
การดำเนินการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมพื้นที่ การเฝ้าระวังสถานการณ์ และการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที ท่ามกลางสถานการณ์ชายแดนที่ยังคงมีความตึงเครียด โดยตู้คอนเทนเนอร์จะถูกใช้เป็นจุดประจำการ จุดพักกำลัง และจุดอำนวยการภารกิจต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่
กองกำลังบูรพา ยืนยันว่าทุกการปฏิบัติเป็นไปเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติ ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ควบคู่ไปกับการสร้างความเชื่อมั่นให้กับชาวบ้านในพื้นที่ชายแดน พร้อมย้ำถึงความพร้อมของกำลังพลและยุทโธปกรณ์ในการรับมือทุกสถานการณ์อย่างเต็มกำลัง