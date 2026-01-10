ททท. เปิดโครงการ “Fur Season Escape” ดันภาคกลางสู่ Luxury Pet-friendly Destination ตอบโจทย์ Pet Parent ยุคใหม่

ประจวบคีรีขันธ์ - ททท. เปิดตัวโครงการ “Fur Season Escape หนีเที่ยวทุกฤดูกับคุณหนูสี่ขา” ยกระดับการท่องเที่ยวแบบ Pet-friendly สู่ไลฟ์สไตล์พรีเมียม มุ่งดันภาคกลางเป็นจุดหมายปลายทางนักท่องเที่ยวพาสัตว์เลี้ยงเที่ยว
วันนี้( 10 ม.ค.) นางสาววรรณภา เกียรติพงษา ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว ณ สวนพฤกษาภิรมย์ (Art Botanic Garden) โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
นางสาววรรณภา กล่าวว่า ปัจจุบันกระแสการเลี้ยงสัตว์เสมือนสมาชิกในครอบครัว หรือ Pet Humanization กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องทั่วโลก เจ้าของสัตว์เลี้ยงไม่ได้ต้องการเพียงการดูแลขั้นพื้นฐาน แต่ยังมองหาการใช้เวลาคุณภาพและการเดินทางท่องเที่ยวร่วมกัน จากการสำรวจของ ททท. พบว่า นักท่องเที่ยวที่เดินทางพร้อมสัตว์เลี้ยงมีการใช้จ่ายต่อทริปสูงกว่านักท่องเที่ยวทั่วไปประมาณร้อยละ 20 ขณะที่ตลาดสัตว์เลี้ยงในประเทศไทยมีมูลค่ากว่า 75,000 ล้านบาท และมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ การท่องเที่ยวแบบ Pet-friendly ถือเป็นหนึ่งในมิติสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวปี 2569 ของ ททท. ภายใต้แนวคิด “Value is the New Volume” และการทำงานแบบ Stay Focus กับกลุ่มตลาดศักยภาพสูง
สำหรับภาคกลาง นับเป็นภูมิภาคที่มีความพร้อมทั้งด้านการเดินทาง โครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย ททท. จึงมุ่งยกระดับจังหวัดต่าง ๆ อาทิ ประจวบคีรีขันธ์ กาญจนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี และสระบุรี ให้เป็น Luxury Pet-friendly Destination ที่มีมาตรฐานสูงและยั่งยืน รองรับกลุ่ม Pet Parent ที่มีกำลังซื้อสูงและมองหาประสบการณ์ท่องเที่ยวระดับพรีเมียมที่ครบครัน
โครงการ “Fur Season Escape หนีเที่ยวทุกฤดูกับคุณหนูสี่ขา” มีเป้าหมายกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงพักผ่อนระยะยาว (Extended Stay) เพิ่มอัตราการเข้าพักในพื้นที่ศักยภาพ พร้อมผลักดันเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เติบโตผ่านประสบการณ์ท่องเที่ยวที่หรูหรา เข้าถึงได้ และเป็นมิตรกับสัตว์เลี้ยงอย่างแท้จริง
นอกจากนี้ ททท. ยังจัดกิจกรรม “ME & PAWS Fair” ภายใต้บรรยากาศ “Paws in Bloom” เพื่อสร้างการรับรู้และต่อยอดประสบการณ์ ชวนเหล่า Pet Parent และสัตว์เลี้ยงร่วมเปิดโหมดชิลล์ท่ามกลางสวนสวย พร้อมกิจกรรมเสวนา Talk Session: Fur Season Escape & Exclusive Privileges บริการตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงเบื้องต้น และ Happy Tails Market ให้เลือกช้อปสินค้า อาหาร และอุปกรณ์สำหรับสัตว์เลี้ยงอย่างครบครัน