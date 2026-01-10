เลือกตั้งอบต.บุรีรัมย์สุดดุ! ปู่ผู้สมัครนายกฯบุกขู่ยิงผู้สมัคร ส.อบต.ถึงบ้าน ไปแจ้งความยังควบกระบะไล่ตามกว่า 20 กม.

บุรีรัมย์-โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต.ที่บุรีรัมย์ สุดดุ ปู่ผู้สมัครนายกฯ บุกขู่ยิงผู้สมัคร ส.อบต.ถึงบ้าน คาดไม่พอใจหาเสียงช่วยผู้สมัครนายกฯ คู่แข่งลูกสะใภ้ ขณะขี่รถไปแจ้งความพร้อมแม่ยาย ยังไม่เกรงกลัวกฎหมายขับกระบะไล่ตามประกบปาดหน้า ต้องเร่งเครื่องหนีตายกว่า 20 กม. ตร.เตรียมเรียกผู้ก่อเหตุสอบ
วันนี้ (10 ม.ค.69) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเอกภพ พิมพ์ดี ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) บ้านหนองเต็ง ต.หัวถนน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ พร้อมด้วยนางวันนา ชาดี อายุ 67 ปี แม่ยาย ได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ที่ สภ.นางรอง โดยอ้างว่าได้ถูก ปู่ของผู้สมัครนายก อบต.หัวถนน คนหนึ่ง บุกไปขู่ยิงถึงหน้าบ้าน และที่บ้านของแม่ยาย เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา แล้วพอนายเอกภพ พร้อมแม่ยาย และเพื่อนบ้านรวม 3 คน กำลังนั่งรถยนต์กระบะจะเดินทางไปแจ้งความที่ สภ.นางรอง ปู่ของผู้สมัครที่ไปข่มขู่ที่บ้าน ยังได้ขับรถกระบะยี่ห้อโตโยต้า สี่ประตู ไล่ติดตามในลักษณะแซงซ้ายแซงขวาปาดหน้าไปมา โดยไม่ทราบว่ามีเจตนาจะไปเอาชีวิตตามที่ข่มขู่ไว้หรือไม่ เพราะไม่มีใครรู้ว่าในรถของผู้ก่อเหตุมีอาวุธปืนหรือไม่ นายเอกภพ ก็พยายามเร่งเครื่องหนีเพราะกลัวจะได้รับอันตราย กระทั่งไปถึงหน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้กับสถานีตำรวจภูธรนางรอง ผู้ก่อเหตุจึงหยุดไล่ติดตาม
จากนั้นนายเอกภพ ผู้สมัคร ส.อบต. ที่ถูกข่มขู่ และแม่ยาย จึงได้รีบเข้าไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวน ด้วยอาการตื่นตระหนก เพื่อให้ดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ก่อเหตุ ทั้งขอให้มีการดูแลความปลอดภัยด้วยเพราะกลัวผู้ก่อเหตุจะมาทำร้าย หรือเอาชีวิต
นายเอกภพ ผู้สมัคร ส.อบต.ที่เข้าแจ้งความ เชื่อว่า สาเหตุที่ผู้ก่อเหตุบุกไปข่มขู่จะยิงตนเองถึงหน้าบ้านนั้น น่าจะไม่พอใจที่ตนเองซึ่งเป็นผู้สมัคร ส.อบต.เพียงคนเดียวในหมู่บ้าน ไม่ได้มีคู่แข่ง แต่ไปหาเสียงช่วยผู้สมัครนายก อบต.อีกคน ซึ่งเป็นคู่แข่งของลูกสะใภ้ผู้ก่อเหตุ ที่เพิ่งลงสมัครนายกฯ เป็นครั้งแรก ยันยันว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีเรื่องกับใคร และตั้งแต่ลงสนามการเมืองปี 2540 ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน ได้รับเลือกเป็น ส.อบต.มาหลายสมัย ทั้งเคยดำรงตำแหน่งรองนายกฯ และประธานสภาฯ ก็ไม่เคยมีเหตุการณ์ในลักษณะนี้เลย การเมืองควรจะสู้กันตามหลักประชาธิปไตยไม่ควรใช้วิธีข่มขู่เอาชีวิตหรือคุกคามกันแบบนี้ จึงอยากฝากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุตามกฎหมาย เพราะตอนนี้ทั้งตนเองและครอบครัวกลัวไม่ได้รับความปลอดภัย
ด้านนางวันนา อายุ 67 ปี แม่ยายนายเอกภพ เล่าด้วยความตื่นตระหนกว่า ช่วงประมาณ 7 โมงเช้า ขณะกำลังล้างผักอยู่ข้างบ้าน ปู่ของผู้สมัครนายก อบต.หัวถนน ก็ได้ขับรถยนต์กระบะเข้ามาบริเวณหน้าบ้าน แล้วลงจากรถมาตะโกนเรียกหานายเอกภพ หรือขำ ซึ่งเป็นลูกเขยของตนเอง โดยได้ตะโกนว่า “ไอ้ขำมันอยู่ไหนจะมายิงกะบาลมัน” ตนก็ตกใจเพราะลูกเขยอยู่บ้านอีกหลังห่างออกไปราว 100 เมตร เห็นท่าทางเขาฉุนเฉียวมากและไม่รู้ว่ามีอาวุธติดตัวมาหรือไม่ จึงพยายามบอกให้เขาใจเย็นๆ มีอะไรค่อยพูดจากัน แต่เขาก็ยังพูดซ้ำๆ เหมือนเดิมว่า มันอยู่ไหน จะมายิงกะบาลมัน
กระทั่งสามีตนเองซึ่งเพิ่งกลับจากไปรับจ้างขับรถหาเสียงให้กับผู้สมัครนายกฯ อบต. มาจอดที่หน้าบ้าน ผู้ของผู้สมัครที่มาตะโกนขู่จะยิงลูกเขยจึงขับรถออกจากบ้านไป จากนั้นลูกเขยก็ขับรถมาที่บ้านบอกว่าผู้ก่อเหตุได้ขับรถไปตะโกนข่มขู่ลูกเขยที่บ้านเหมือนกัน แต่ลูกเขยไม่ได้ออกมาเพราะไม่รู้ว่าเขามีอาวุธปืนหรือไม่
นางวันนา ยังเล่าอีกว่า หลังจากไปข่มขู่ที่บ้านแล้ว ขณะที่ตนเองและลูกเขย นั่งรถกระบะจะไปแจ้งความที่โรงพัก ผู้ก่อเหตุยังขับรถไล่ติดตามแซงซ้ายแซงขาดปาดไปมา ลูกเขยก็พยายามเร่งเครื่องหนี เพราะไม่รู้ว่าเขาจะตามมายิงหรือไม่ ตอนนั้นกลัวมากก็ก้มหัวลงตลอดกลัวเขาจะยิงเข้ามา ก็อยากให้ตำรวจดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุตามกฎหมาย
ขณะที่พนักงานสอบสวน ก็เตรียมเรียกผู้ถูกกล่าวหามาสอบปากคำ พร้อมจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐาน หากพบว่ามีการกระทำผิดเข้าข่ายข้อหาอะไร ก็จะดำเนินคดีตามฐานความผิดต่อไป