พ่อค้าขายยางงง! แม่ยายถูกอายัดบัญชีทั้งที่ไม่ค่อยใช้ แถมติดลบเกือบแสน

ราชบุรี - หนุ่มค้าขายยางรถยนต์ โพสต์เดือดว่อนโซเชียล บัญชีแม่ถูกอายัดพร้อมติดลบ ลบเกือบแสน เจ้าของบัญชีงงหนัก ยันไม่ได้เกี่ยวข้องเว็บพนันหรือบัญชีม้า ขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้( 14 ก.ย.) ได้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ หลังผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ May May โพสต์ข้อความระบุว่า “ธนาคารไม่ใช่ที่ ที่ปลอดภัยอีกต่อไป บัญชีของแม่ฉันโดนอายัดเรียบร้อย ติด-อีกต่างหาก ใครโดนแล้วแก้ยังไงได้บ้างคะ? ขนาดบัญชีแม่แทบจะไม่รับโอนเลย ประชาชนเดือดร้อนกันขนาดนี้ ธนาคารแก้ไขยังไงได้บ้าง มาไล่อายัดกันมั่วๆ” พร้อมภาพหน้าจอแอปธนาคารที่แสดงยอดเงินติดลบ 74,685.11 บาท
ต่อมาผู้สื่อข่าวได้ติดต่อไปยังเจ้าของโพสต์ ทราบว่าเป็นของนายเมธาวิน ศิริลักษณ์ธีระกุล อายุ 38 ปี พ่อค้าขายยางรถยนต์และล้อแม็ก ในอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยเล่าว่า ตนและครอบครัวทราบข่าวว่าจะมีการตรวจสอบและอายัดบัญชีที่เข้าข่าย “บัญชีม้า” จึงพาแม่ยายไปถอนเงินออกจากธนาคาร เหลือเงินติดบัญชีเพียงหลักสิบบาท แต่หลังจากนั้นไม่นาน กลับพบว่ายอดเงินในบัญชีแม่ยายติดลบกว่า 74,000 บาท และไม่สามารถโอนเงินเข้าไปได้ เนื่องจากบัญชีถูกอายัดแล้ว
นายเมธาวิน กล่าวว่า บัญชีแม่ยายแทบไม่มีการเคลื่อนไหว ส่วนใหญ่ใช้จ่ายแค่ค่าไฟฟ้าและตัดชำระบัตรเครดิตเท่านั้น นานๆ จึงจะมีคนโอนค่าเกมโต๊ะสนุกเกอร์เข้ามาหลักสิบบาท แต่กลับถูกอายัดจนตกใจหนัก พร้อมตั้งคำถามว่า ทำไมคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเว็บพนันหรือการทำบัญชีม้าถึงต้องมาถูกอายัดไปด้วย
เจ้าตัวเผยว่า เมื่อวันที่ 13 กันยายนที่ผ่านมา พยายามเข้าไปสอบถามธนาคารซึ่งตั้งอยู่ในห้าง แต่เนื่องจากเป็นวันหยุด ประชาชนแห่ถอนเงินจนธนาคารบอกว่าอาจมีเงินสดไม่พอ จึงยังไม่ได้รับคำตอบชัดเจน และจะเดินทางไปสอบถามอีกครั้งในวันจันทร์นี้ เพื่อให้ได้คำอธิบายว่าบัญชีแม่ยายกลายเป็นหนี้ธนาคารได้อย่างไร
“ผมกับครอบครัวทำอาชีพค้าขาย ต้องใช้บัญชีในการหมุนเวียนเงิน ถ้าถูกอายัดแบบนี้ต่อไปจะทำมาหากินอย่างไร จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบและชี้แจงข้อเท็จจริง” นายเมธาวินกล่าว