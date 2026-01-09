xs
เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งเก็บกู้ซากจรวดBM 21 ในพื้นที่ อ. ตาพระยา จ.สระแก้ว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สระแก้ว- ตำรวจตระเวนชายแดนที่12 ร่วมเจ้าหน้าที่ชุด EOD เร่งเก็บกู้ และทำลายซากจรวด BM 21 ที่เขมรยิงมาตกบริเวณบ้านเนินสมบูรณ์ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 

วันนี้ (9ม.ค.) ผู้​สื่อข่าว​รายงานว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ยังคงเร่งปฏิบัติภารกิจเก็บกู้วัตถุระเบิดอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่ทำการเกษตรของชาวบ้าน อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว เพื่อสร้างความปลอดภัยและความอุ่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่

และล่าสุด ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้ และทำลายวัตถุระเบิด (EOD) เข้าดำเนินการเก็บกู้และทำลาย ซากจรวดบีเอ็ม 21 บริเวณบ้านเนินสมบูรณ์ อ.ตาพระยา หลังตรวจพบว่า พื้นที่ดังกล่าวเป็นจุดที่มีจรวดบีเอ็ม 21 ตกลงมาในพื้นที่เป็นจำนวนมาก

พบส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทุ่งนาและพื้นที่ทำการเกษตร โชคดีที่ไม่ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 


อย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการขุดหลุมตามร่องรอยของจรวดที่พุ่งปักลงดิน ซึ่งจรวดทุกลูกได้ทำงานและระเบิดเรียบร้อยแล้ว

การเก็บกู้ในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ต้องใช้โซ่และรถไถทางการเกษตรลากซากจรวดขึ้นจากหลุม โดยซากจรวดบีเอ็ม 21 ที่เก็บได้ในวันนี้อยู่ในสภาพเกือบสมบูรณ์เป็นลักษณะแท่งยาว ซึ่งแม้จะไม่มีอันตรายแต่เพื่อความมั่นใจของชาวบ้าน เจ้าหน้าที่จึงได้นำซากจรวดออกจากพื้นที่ทั้งหมด รวมจำนวน 6 ลูก

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการยังคงประจำอยู่ในพื้นที่ อ.ตาพระยา เพื่อค้นหาและเก็บกู้ซากจรวดบีเอ็ม 21 รวม ถึงวัตถุระเบิดชนิดอื่น ๆ ที่อาจตกค้างในพื้นที่เพื่อป้องกันอันตรายและสร้างความปลอดภัยสูงสุด ให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป..








