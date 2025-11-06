ชาวนาเร่งเกี่ยวข้าวกลัวเสียหายจากพายุคัลแมกี ก่อนจะไม่มีข้าวกิน

อุบลราชธานี-ชาวนาจังหวัดอุบลราชธานี เร่งเกี่ยวข้าวที่หลงเหลือจากน้ำท่วมตาย เพื่อจะไม่เสียหายจากพายุคัลแมกี ที่จะเข้ามาในพื้นที่สัปดาห์นี้ จะได้มีข้าวไว้กิน
นายแดง ไสลรัตน์ ชาวนาอำเภอเหล่าเสื้อโก้ก จ.อุบลราชธานี พาคนในครอบครัวเร่งเกี่ยวข้าว กข.6 ที่หลงเหลือจากน้ำท่วม เพราะเป็นข้าวที่อยู่บนที่โนน เพื่อหนีพายุคัลแมกีที่กำลังจะเข้ามาในพื้นที่ เนื่องจากเกรงว่าหากปล่อยข้าวเอาไว้ น้ำจะกลับมาไหลท่วมอีก จะทำให้ข้าวเสียหายปีนี้จะไม่มีข้าวกิน จึงต้องรีบเร่งเก็บเกี่ยว ก่อนพายุจะมาทำความเสียหายให้กับนาข้าวของตนอีก
สำหรับข้าวของตนที่เหลืออยู่มีประมาณ 6 ไร่ จากทั้งหมด 12 ไร่ ที่ถูกน้ำท่วมขังนานจนได้รับความเสียหายไป 6 ไร่
ด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จ.อุบลราชธานี รายงานว่า จังหวัดอุบลราชธานี จะเริ่มมีฝนตกร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 6-9 พ.ย.นี้