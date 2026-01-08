สั่งขัง 7 วัน-ตัดบำเหน็จ 6 เดือน-ตร.ปรับทั้งคู่อีก!จ่าทหารหัวร้อนขับกระบะไล่ปาดหน้า อจ.สวนกุหลาบฯนครสวรรค์

นครสวรรค์ – คืบหน้าชายแต่งกายคล้ายทหารขับกระบะไล่ปาดหน้า-ลงปะทะคารมคู่กรณีกลางถนนนครสวรรค์..พบหนึ่งเป็นจ่าทหารค่ายจิรประวัติ อีกหนึ่งเป็น อจ.สวนกุหลาบฯนครสวรรค์ ล่าสุดโดน ตร.เปรียบเทียบปรับทั้งคู่ ขณะที่จ่าหัวร้อนโดนสั่งขัง 7 วัน-ตัดบำเหน็จอีก 6 เดือน
กรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Pattamawan Kimchiang เผยแพร่คลิปภาพเหตุชายแต่งกายคล้ายทหาร ขับรถกระบะสีขาว ทะเบียนจังหวัดนครสวรรค์ แสดงพฤติกรรมขับขี่หวาดเสียว หลังมีปากเสียงกับรถยนต์คู่กรณี โดยมีการจอดรถขวางทางรถไฟ ลงไปพูดคุยด้วยท่าทีไม่พอใจ ก่อนเร่งเครื่องจนเกิดควันดำ ไล่ติดตาม ปาดหน้า และเบียดรถคู่กรณีเป็นระยะทางราว 1 กิโลเมตร เหตุเกิดบริเวณทางข้ามทางรถไฟ บ้านหนองปลิง ถนนนครสวรรค์–ท่าตะโก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ เมื่อช่วงเช้าวันที่ 7 มกราคม 2568 ที่ผ่านมา
ซึ่งแม้ตอนท้ายทั้งคู่จะขับรถจากกันด้วยดี แต่เหตุดังกล่าวได้สร้างความตกใจและหวาดกลัวให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นอย่างมาก ขณะที่ตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบกล้องวงจรปิดติดตามคู่กรณีทั้งสองฝ่าย หลังยังไม่มีผู้ใดเข้าแจ้งความ ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น
ล่าสุด วันนี้(8 ม.ค.69) พ.ต.อ.วิริยะบัณฑิต สถิตย์สุวชาติ ผกก.สภ.หนองปลิง เปิดเผยว่า หลังคลิปถูกเผยแพร่ออกไปทางโลกออนไลน์ ได้สั่งการตำรวจฝ่ายสืบสวน ให้ติดตามรถคู่กรณีทั้ง 2 คันมาสอบปากคำเรื่องที่เกิดขึ้น เบื้องต้นทราบว่า ฝ่ายคนขับรถกระบะ เป็นจ่าทหารในสังกัด มทบ.ที่ 31 ค่ายจิรประวัติ นครสวรรค์ ส่วนคนขับรถอีกฝ่าย เป็นอาจารย์สอนหนังสือในสังกัดโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ และทราบว่าทั้งสองฝ่ายมีปัญหาเรื่องขับรถปาดกันตั้งแต่สี่แยกไฟแดงค่ายจิรประวัตินครสวรรค์มาก่อนที่จะมาปรากฏเป็นคลิป ซึ่งเรื่องนี้ ทางตำรวจเตรียมดำเนินคดีกับทั้ง 2 ฝ่ายแล้ว ฐานขับรถประมาทหวาดเสียว และขับรถไม่คำนึงถึงความปลอดภัยแก่ผู้อื่น
ต่อมา นายทหารผู้บังคับบัญชา ได้พาตัว จ.ส.อ.เรวัต คนขับกระบะที่ปรากฏในคลิปภาพข่าว เดินทางเข้าพบกับตำรวจ โดยมีนายสมเกียรติ ฝ่ายคู่กรณีเดินทางมาพูดคุยปรับความเข้าใจ ซึ่งต่างฝ่ายต่างรู้สึกเสียใจ และมีการกล่าวขอโทษกันก่อนจะจับมือกันต่อหน้าผู้กำกับ จึงได้ให้พนักงานสอบสวนดำเนินการเปรียบเทียบปรับไปคนละ 2 พันบาท พร้อมกำชับให้ทั้งสองฝ่ายใช้สติและความใจเย็นในการขับขี่ หลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์บนท้องถนน และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น
ด้านนายสมเกียรติ กล่าวเปิดใจกับผู้สื่อข่าวว่า ตอนเกิดเหตุ ตนลืมเอกสารสอนหนังสือเอาไว้ที่บ้าน จึงได้รีบเดินทางกลับไปเอาเอกสาร แต่ในระหว่างทาง ขณะที่กำลังเร่งเครื่องออกจากสัญญาณไฟตรงสี่แยก ก็ได้เบียดปาดกันกับรถกระบะของ จ.ส.อ.เรวัต ซึ่งมาทราบภายหลังว่า เจ้าตัวก็รีบจะนำรถของภรรยาไปตรวจเช่นกัน จนเกิดความไม่พอใจ ก่อนจะมีการขับรถปาดกันไปมาเกิดขึ้น
“เรื่องทั้งหมด เกิดมาจากความรีบร้อนของทั้ง 2 ฝ่าย โดยเฉพาะฝ่ายตน ก็จะรีบกลับไปเอาเอกสารกลับมาสอนหนังสือนักเรียน ซึ่งหลังจากเกิดเหตุและปรากฏเป็นคลิปถูกเผยแพร่ไปในโลกออนไลน์ ทำให้ผมรู้สึกไม่สบายใจอย่างมาก ยิ่งตนเป็นอาจารย์สอนหนังสือเด็กด้วย ยิ่งทำให้ต้องสำนึก จึงอยากฝากขอโทษสังคมด้วย และหลังจากนี้ จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้อีก” นายสมเกียรติ กล่าว
ขณะที่ผู้บังคับบัญชาฝ่ายทหาร ได้ให้ข้อมูลว่า ได้มีการลงโทษทางวินัยกับ จ.ส.อ.เรวัต เช่นกัน โดยได้มีการสั่งขังเจ้าตัวเป็นเวลา 7 วัน พร้อมกับตัดบำเหน็จเป็นเวลา 6 เดือน.