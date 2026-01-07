เดือดกลางถนน!คนขับสวมชุดคล้ายทหารซิ่งกระบะไล่ปาดระห่ำไม่สนเพื่อนร่วมทาง

นครสวรรค์ – คนใช้รถใช้ถนนหวาดผวากันทั่ว..คนขับสวมชุดลายพรางคล้ายทหาร ควบกระบะไล่ปาดหน้า-เบียดรถคู่กรณีแบบสุดระห่ำ โชคดีไม่มีใครเจ็บ-ไม่เกิดเหตุรุนแรง
วันนี้(7 ม.ค.68) ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Pattamawan Kimchiang ได้เผยแพร่คลิปภาพเหตุการณ์ชายขับรถกระบะมีพฤติกรรมขับขี่หวาดเสียว ลักษณะคล้ายใช้อารมณ์ หลังมีปากเสียงกับคนขับรถยนต์คู่กรณี เหตุเกิดบริเวณทางข้ามทางรถไฟ บ้านหนองปลิง ถนนนครสวรรค์–ท่าตะโก อ.เมืองนครสวรรค์ เมื่อช่วงเช้าของวันเดียวกัน
ภาพที่ปรากฏ เป็นชายรายหนึ่งแต่งกายคล้ายชุดลายพรางทหาร ขับรถกระบะสีขาว ทะเบียนจังหวัดนครสวรรค์ จอดรถขวางทางรถไฟ ก่อนลงไปพูดคุยกับรถคู่กรณีที่จอดอยู่ด้านหน้า จากนั้นได้กลับขึ้นรถด้วยท่าทีไม่พอใจ เร่งเครื่องยนต์จนเกิดควันดำ และขับรถติดตามรถคู่กรณีไปอย่างกระชั้นชิด
ต่อมาพบว่าชายคนดังกล่าวมีพฤติกรรมขับรถปาดหน้าและเบียดรถคู่กรณีเป็นระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร พร้อมจอดรถขวางถนนเพื่อสกัดรถคู่กรณีอีกครั้ง ก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะแยกย้ายกันไป โดยเหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเกิดเหตุรุนแรงเพิ่มเติม
อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมที่เกิดขึ้นสร้างความตกใจและหวาดกลัวให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนที่สัญจรผ่านบริเวณดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ส่วนการสอบถามตำรวจ สภ.หนองปลิง เจ้าพื้นที่รับผิดชอบ ทราบว่า เหตุดังกล่าว ยังไม่มีฝ่ายไหนเข้าแจ้งความ แต่ทางตำรวจชุดสืบสวนได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิด ในการติดตามคู่กรณีทั้ง 2 ฝ่ายมาพบต่อไป
ทั้งนี้ คลิปภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปในโลกออนไลน์ได้มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบพฤติกรรมการขับขี่ เนื่องจากเป็นการกระทำที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนรายอื่น ขณะเดียวกันประชาชนในพื้นที่ต่างแสดงความกังวลถึงความปลอดภัย พร้อมขอให้มีการดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจัง เพื่อไม่ให้เกิดเหตุลักษณะนี้ซ้ำอีก.