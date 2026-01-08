ยังปิดไม่ได้!รองผู้ว่าฯแพร่ นำตรวจโรงงานเชื้อเพลิงชีวมวลก่อมลพิษกระทบชาวเด่นชัยป่วยระนาว

แพร่ – รองผู้ว่าฯนำคณะ ลุยตรวจสางปัญหาโรงงานผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลฯ ก่อมลพิษกระทบชุมชนจนชาวเด่นชัย ป่วยแล้วหลายราย เบื้องต้นยังสั่งปิดไม่ได้-ต้องเห็นความผิดเป็นที่ประจักษ์ก่อน ขณะที่ตัวแทนบริษัทผู้ผลิตชูใบอนุญาตพร้อมสรรพ
ความคืบหน้ากรณีบริษัท กรีนเทอมินัล จำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ต.ปงป่าหวาย อ.เด่นชัย จ.แพร่ ได้ประกอบกิจการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลส่งโรงงานอุตสาหกรรม ถูกร้องเรียนว่า กระบวนการผลิตส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ จนชาวบ้านชุมชนใกล้เคียงเกิดอาการเจ็บป่วยมาแล้วหลายราย
ล่าสุด นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าฯแพร่ ได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ อุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ นายอำเภอเด่นชัย นายกเทศมนตรีตำบลปงป่าหวาย ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม เดินทางเข้าร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงภายในโรงงาน และ ร่วมประชุมหารือเพื่อหาทางออกในการแก้ไขปัญหาที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลปงป่าหวาย เมื่อ 7 ม.ค.69 ที่ผ่านมา ท่ามกลางผู้แทนชาวบ้านหลายสิบคนที่ได้รับความเดือดร้อน ถือป้ายประท้วงโรงงาน ต่อหน้าคณะตรวจสอบข้อเท็จจริง
หลังจากนั้น มีการเจรจาตรวจสอบข้อเท็จจริงการขออนุญาตตั้งโรงงาน ขั้นตอนของกฎหมาย พื้นที่ตั้งโรงงาน เครื่องจักร จำนวนแรงม้า และวัสดุเชื้อเพลิง รวมทั้งวัสดุแปรรูปเป็นไม้อัดแท่ง(พลังงานชีวมวล) การตั้งโรงงานมีการจัดเวทีรับฟังความคิดเป็นไปตามข้อบังคับของกฎหมายหรือไม่
ด้านนายศักดิ์ดา พรมเลิศ ผู้จัดการโรงงาน ทำหน้าที่แทนเจ้าของกิจการ เป็นผู้ให้ข้อมูลต่อคณะทำงานแก้ปัญหาดังกล่าว โดยพยายามห้ามสื่อมวลชนไม่ให้ถ่ายรูปเครื่องจักรที่กำลังเดินเครื่องอยู่ และยังได้นำใบ รง.4 มาแสดง ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10540088825669 ประเภทชนิดโรงงาน 34(4) ผลิตชิ้นไม้สับ จากไม้ยางพารา และไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิดตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่าย กำลังเครื่องจักร 1,033.50 – 1,233.50 แรงม้า จำนวนคน 16 คน ลงชื่อผู้ออกใบอนุญาตคือนายภัทรพล ลิ้มภักดี ผู้อำนวยการกองบริหารงานอนุญาตโรงงาน 2 ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาต โดยมีนายสำรวย เข็มทองหลาง อุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ เป็นผู้ลงนามบันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ จำนวน 4 ข้อ
นอกจากนี้ยังมีใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ อนุญาตให้บริษัทกรีนเทอมินัล จำกัด เพื่อผลิตชิ้นไม้สับ จากไม้ยางพารา ไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2537 (ยูคาลิปตัส สนประดิพัทร สนทะเล กระถินณรงค์ กระถินเทพา กระถินยักษ์ มะพร้าว มะขาม มะปราง มะไฟ จามจุรี ไม้ตาล สะเดาเทียม) เพื่อจำหน่าย
นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล รองผู้ว่าฯแพร่ ประธานคณะทำงานแก้ปัญหาดังกล่าวเปิดโอกาสให้ชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบได้ชี้แจงข้อมูลความเดือดร้อนต่อที่ประชุม ซักถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้ฝ่ายราชการที่รับผิดชอบกฎหมายด้านต่างๆ ตอบข้อสงสัย ก่อนให้ทุกหน่วยเดินทางไปประชุมร่วมกันที่ศาลากลางจังหวัดแพร่ในเวลา 16.00 น.วันเดียวกัน(7 ม.ค.) และจะนำผลของการประชุมมาชี้แจงให้กับชุมชนอีกครั้งในเวลา 13.00 น.วันที่ 9 มกราคม 2569 ที่จะถึงนี้
นางสาวลักษณารีย์ ดวงตาดำ ผู้สังเกตการณ์กล่าวว่า จากที่ประชุมเราเห็นว่าโรงงานกำลังประกอบการผิดเงื่อนไข ผิดประเภท รวมไปถึงการกระทำผิดกฎหมายตามข้อบังคับในใบอนุญาตทั้งของอุตสาหกรรมและของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ได้ขอเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมในการนำมาช่วยชาวบ้านและการสั่งการเกี่ยวกับโรงงานนี้
อย่างไรก็ตาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ยืนยันว่ายังไม่สามารถสั่งปิดโรงงานได้ ต้องให้เห็นความผิดเป็นที่ประจักษ์เสียก่อน ซึ่งก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หน่วยงานราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่จะทำหน้าที่คุ้มครองชีวิตคนและสิทธิมนุษยชนมาก่อนธุรกิจ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การเข้าตรวจสอบของคณะทำงานที่ผู้ว่าราชการแพร่ตั้งขึ้นกำลังตรวจสอบนั้น นางอำไพ เพิ่มขึ้น อายุ 70 ปี ซึ่งมีบ้านที่อยู่ห่างจากโรงงานเพียง 100 เมตร อยากเดินทางไปร่วมให้ข้อมูลความเดือดร้อนกับคณะกรรมการฯ แต่เนื่องจากพิษของฝุ่นจากโรงงานที่ทำให้มีอาการป่วยหนัก เวียนศีรษะ เจ็บคอ ไม่สามารถเดินทางไปร่วมประชุมได้ เฝ้าแต่รอทางราชการมาช่วยแก้ปัญหา