“ธนกร”รมว.อุตฯลั่นเร่งช่วยSME พร้อมสานต่อนโยบาย “เอกนัฏ”ปิดรง.ทำผิดกม.

“ธนกร” รมว.อุตฯ เผยภาระกิจเร่งด่วน ช่วยเหลือผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะSME พร้อมสานต่อนโยบายอดีตรมว.เอกนัฏ “สุดซอย” เอาจริงสั่งปิดโรงงานที่ทำผิดกฎหมาย ด้านรมช.อุตฯ ลั่นเน้นลงพื้นที่ เดินหน้า “ปิดเร็ว เปิดเร็ว พึ่งพาได้”
วันนี้ (26 ก.ย. 2568) เวลา 09.09 น. นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย จ่าเอกยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ รมช.อุตสาหกรรม เดินทางเข้ากระทรวอุตสาหกรรมเป็นวันแรก และเข้าสักการะเดินทางเข้ากระทรวงอุตสาหกรรมเป็นวันแรก และสักการะองค์พระนารายณ์ ไหว้ศาลพระภูมิ โดยมีนายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมให้การต้อนรับ
นายธนกร กล่าวว่า ขณะนี้อุตสาหกรรมมีปัญหาค่อนข้างเยอะ ดังนั้นภารกิจสำคัญเร่งด่วนคือการช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อน โดยเฉพาะ SME ที่ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้า ภาษีนำเข้าของสหรัฐ และสินค้าจีนที่ดัมป์ตลาดเข้ามาไทย ดังนั้นต้องดำเนินการออกมาตรการต่างๆเพื่อเสริมสภาพคล่อง หาแหล่งเงินกู้ให้กับSME และการพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคตก็ได้เตรียมไว้ อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV)
ส่วนนโยบายที่ดีของอดีตรัฐมนตรีอุตสาหกรรมของนายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ ก็พร้อมสานต่อโดยเฉพาะทีมสุดซอย เพื่อจัดการโรงงานอุตสาหกรรมที่ทำผิดกฎหมาย
เนื่องจากตนเข้ามาทำงานเพียงช่วงเวลาสั้น 4เดือน ดังนั้นตนจะทำงานทุกวัน และจะพยายามลงพื้นที่ให้มากที่สุด เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากความขัดแย้งชายแดนไทย-กัมพูชา และปัญหาปากท้อง
นายธนกร กล่าวต่อไปว่า ให้ความสำคัญกับการเร่งผลักดัน พ.ร.บ.กากอุตสาหกรรม ฉบับแก้ไขที่อดีต รมว.อุตสาหกรรมทำไว้ เนื่องจากมีเวลา 4 เดือนในการทำงาน ดังนั้น ระยะสั้นจะทำเรื่องที่จับต้องได้ ซึ่งตนชื่นชมมาตรการ “คนละครึ่ง” ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริง โดยตนเห็นว่าควรมีคนละครึ่ง เฟส2
เบื้องต้นรมว.อุตสาหกรรม ได้แบ่งงานให้
จ่าเอกยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ รมช.อุตสาหกรรม ดูกรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
จ่าเอกยศสิงห์ กล่าวว่า ตนจะเน้นลงพื้นที่ ซึ่งเคยเป็นนายก อบต.บางผึ้ง จ.ฉะเชิงเทรา ดังนั้นเมื่อลงพื้นที่ดูนิคมฯก็จะเชิญท้องถิ่นเข้าร่วมงานด้วย เพื่อรับรู้ร่วมกัน
เนื่องจากมีเวลาทำงานสั้นเพียง 120วัน จะดำเนินการ “ปิดเร็ว เปิดเร็ว พึ่งพาได้” โดยระยะสั้นจะพิจารณาโรงงานที่ถูกสั่งปิด ไม่ว่าจะสาเหตุใด หากโรงงานแก้ไขได้แล้ว ก็จะดำเนินการอนุญาตให้เปิดโรงงานได้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ