“ดร.แด๊ก” แย้ม 16 รทสช.จ่อซบ ภท. ปัดมีเอี่ยวโอนเงิน สส.ใต้ “สุชาติ” บอกคุยกันก่อนยกทีมย้าย

รมว.อุตสาหกรรม แย้มอนาคตการเมืองกลุ่ม 16 สส. จ่อสังกัดบ้านน้ำเงิน ลั่นไม่หวนกลับบ้านเดิม รทสช. มั่นใจไม่เอี่ยวปมโอนเงินให้ สส.ภาคใต้ หลังนักร้องส่ง ป.ป.ช.สอบ ด้าน “สุชาติ” ขอคุยเพื่อนๆ สส. ก่อนยกทีมซบรัง ภท.
วันนี้ (23 ก.ย.) นายธนกร วังบุญคงชนะ รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า การเดินทางมาที่พรรคภูมิใจไทยวันนี้ เพราะมีการเชิญ กลุ่ม สส. ของ นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกฯ และ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาดูร่างนโยบายของรัฐบาลที่จะแถลงต่อรัฐสภา ซึ่งทราบว่าร่างเสร็จแล้ว โดยต้องมีการทำความเข้าใจกับ สส. ในกลุ่มด้วย เพื่อให้เข้าใจตรงกัน
ส่วน สส.กลุ่มของนายสุชาติ มีนโยบายอะไรเป็นพิเศษหรือไม่ นายธนกร กล่าวว่า ส่วนใหญ่จะดูตามภารกิจ เช่น นายสุชาติดูกระทรวงทรัพย์ ท่านก็มีนโยบายอยู่แล้ว ขณะที่ตนรับผิดชอบกระทรวงอุตสาหกรรม จะต้องดูผลกระทบสงครามการค้าโลก ซึ่งอุตสาหกรรมต่างๆ ได้รับผลกระทบมาก เราต้องเข้าไปดูแลอุตสากหกรรมเหล่านี้ รวมถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคตด้วย เพราะโลกมีการเปลี่ยนแปลง เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (อีวี) หรืออุตสาหกรรมหลายอย่างที่ต้องใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี ก็จะต้องเป็นนโยบายหลัก
เมื่อถามว่า อนาคตของกลุ่ม สส. ที่มาเป็นรัฐมนตรีบางส่วน จะเข้ามาอยู่พรรคภูมิใจไทยด้วยหรือไม่ นายธนกร กล่าวว่า ตนต้องให้เกียรติหัวหน้ากลุ่ม คือ นายสุชาติ เรามาเป็นกลุ่ม 16 คน มีความเหนียวแน่น และอยู่กันมานาน คิดว่าถ้าอยู่ตรงไหนแล้วทำให้ประเทศชาติได้ก็คงอยู่ตรงนั้น แต่อยากจะหารือกับนายสุชาติอีกครั้ง แต่ยอมรับว่า มีแนวโน้มที่จะเลือกพรรคภูมิใจไทย เพราะตนคิดว่าพรรคการเมืองอย่างภูมิใจไทยเป็นพรรคที่ดี หัวหน้าพรรคคือนายกรัฐมนตรี ที่ให้เกียรติพวกตน และนโยบายหลายอย่างคิดว่าสามารถแก้ปัญหาให้ประชาชนได้ และสิ่งที่มั่นใจได้คือ หลายสิ่งหลายอย่างที่นายกฯ ทำ สามารถแก้ปัญหาให้ประชาชนได้ เราไม่มองถึงปัญหารัฐบาลที่แล้ว แต่เรามองปัญหาในอนาคตว่านายอนุทินทำได้
เมื่อถามว่า ทราบหรือไม่ว่ากลุ่มของ นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ อดีตเลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาติ ก็จะมาร่วมงานกับพรรคภูมิใจไทย นายธนกร กล่าวว่า ตนทราบจากข่าว แต่ไม่ขอก้าวล่วง สส. ทุกคนเป็นเพื่อนกันทั้งนั้น การจะอยู่พรรคเดียวกันหรือคนละพรรค คิดว่าไม่มีปัญหา ก็ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ส่วนตนจะกลับไปร่วมงานกับพรรครวมไทยสร้างชาติหรือไม่นั้น เห็นว่าเมื่อเดินออกมาแล้ว ก็คงไม่กลับไปอีกแล้ว แต่ไม่ได้ขัดแย้งกับใคร และให้เกียรติทุกคน
เมื่อถามว่า ได้รับมอบหมายจากพรรคภูมิใจไทย ให้เป็นแม่ทัพดูแลพื้นที่สมุทรปราการ ในการเลือกตั้งครั้งหน้าใช่หรือไม่ นายธนกร กล่าวว่า หลังจากที่รัฐบาลแถลงนโยบายเสร็จ ก็จะมีตำแหน่งทางการเมือง ซึ่งตนมีน้องๆ ที่เป็นอดีต สส.สมุทราปราการบางคน และมีจังหวัดอื่นด้วย โดยหลายคนที่หน่วยก้านดี และทำงานในพื้นที่ตลอด ก็จะชวนมาอยู่ด้วย 5-6 คน คบหากันมานาน คุยทิศทางกันการเมืองกันมาตลอด เข้าใจว่าชวนไปไหนก็ไปด้วยกัน
ส่วนกระแสข่าวรัฐมนตรีในสมัยรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีการตรวจสอบพบเส้นทางเงินจำนวนหลายล้านบาท โอนเข้าในบัญชีธนาคารส่วนตัว ไปยัง สส.ภาคใต้ โดยมีการส่งให้ ป.ป.ช. ตรวจสอบ มีความกังวลหรือไม่ว่ามีชื่อตัวเองอยู่ในนั้น นายธนกร กล่าวว่า ตนก็อยู่ในรัฐบาลยุคดังกล่าว แต่ไม่ทราบว่าหมายถึงใคร และส่วนตัวไม่มีประเด็นนี้ ที่ผ่านมา ก็มีชีวิตปกติ ไม่ได้ร่ำรวย ใช้เงินอย่างมีเหตุผล และไม่เคยถูกหน่วยงานไหนตรวจสอบหรือเรียกไปชี้แจง ขอให้สบายใจ
ส่วนกระแสข่าวออกมาขณะที่จะมีการแถลงนโยบายรัฐบาล จะทำให้ลดความเชื่อมั่นหรือไม่ นายธนกร กล่าวว่า ตนมีที่ไปที่มา สส.ทุกคน รัฐมนตรีทุกคน ที่ผ่านมาก็โดนตรวจสอบ การที่นายกฯ เสนอแต่งตั้งผ่านกระบวนการตรวจสอบทุกหน่วยงานอย่างเข้มข้น ดังนั้นเมื่อผ่านมาแล้ว ทุกคนก็เป็นผู้บริสุทธิ์
ด้าน นายสุชาติ กล่าวถึงการที่จะนำ สส. ในกลุ่มมารวมกับพรรคภูมิใจไทย ว่า ยังไม่ถึงวันนั้น ต้องมีการหารือกับกลุ่มเพื่อนเพื่อน สส. ก่อน