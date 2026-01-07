สาวเขมรร่ำไห้ ไม่อยากถูกผลักดันกลับกัมพูชา หลัง ตร.พัทยาลุยกวาดล้างแรงงานเถื่อน

ศูนย์ข่าวศรีราชา- ตำรวจพัทยา สนธิกำลังหลายหน่วยลุยกวาดล้างแรงงานเถื่อนในตลาดชื่อดัง พบทั้งสัญชาติลาว เขมรและพม่า นำตัวดำเนินคดีก่อนผลักดันออกนอกประเทศ สาวเขมรถึงร่ำไห้รักไทยไม่อยากกลับบ้านเกิด
วันนี้ ( 7 ม.ค. ) พ.ต.อ.วสุรัชย์ ชัยธีราพัฒน์ รอง ผบก.ภ.จ.ชลบุรี พร้อมด้วย พ.ต.อ.เอนก สระทองอยู่ ผกก.สภ.เมืองพัทยา, พ.ต.ท.อรุษ สภานนท์ รอง ผกก.สส.สภ.เมืองพัทยา และกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน ได้สนธิกำลังร่วมตำรวจท่องเที่ยว และตำรวจ ตม.ชลบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบแรงงานต่างด้าวผิดกฏหมายภายในตลาดรัตนากรเทพประสิทธิ์ ถนนเทพประสิทธิ์ เมืองพัทยา
โดยได้ตรวจสอบแผงผลไม้จำนวน 8 แผง พบแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติประกอบด้วย ลาว กัมพูชา และพม่า รวม 25 คน เป็นชาย 17 คน และหญิง 8 คน มีเอกสารถูกต้องตามกฎหมาย 21 คน, โอเวอร์สเตย์ 2 คน เป็นชายลาว 1 คน หญิงกัมพูชา 1 คน หลบหนีเข้าเมือง 2 คน เป็นชายกัมพูชาและลาว
พ.ต.อ.วสุรัชย์ ชัยธีราพัฒน์ รอง ผบก.ภ.จ.ชลบุรี เผยปฎิบัติการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว และได้สั่งการมายัง ผบช.ภาค 2 ให้กวดขันจับกุมแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฏหมาย
โดยในวันนี้ลงพื้นที่ของ สภ.เมืองพัทยา เพื่อทำการปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายภายในตลาดรัตนากร ที่มีล๊อคขายของกว่า 1,000 ล๊อค และจะดำเนินการกวดขันจับกุมแรงงานต่างด้าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการเข้ามากระทำผิดของคนต่างด้าว ที่อาจจะส่งผลกระทบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว
ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าระหว่างการจับกุมได้มีหญิงชาวเขมรที่ลักลอบเข้ามาทำงานขายผลไม้ในตลาดดังกล่าวถึงขั้นร่ำไห้ และบอกว่าไม่อยากกลับประเทศบ้านเกิดเนื่องจากรักปะเทศไทย และเข้ามาทำงานตั้งแต่อายุ18ปี วันนี้ทำงานในไทยส่งเงินกลับบ้านที่กัมพูชามานานกว่า10ปีแล้ว