ตม.จันทบุรี สนธิกำลังหลายหน่วยรวบ 14 เขมรหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย​

จันทบุรี –ตม.จันทบุรี สนธิกำลังหลายหน่วยปิดล้อมตรวจค้นแคมป์แรงงานต่างด้าวใน อ.เมืองจันทบุรี และท่าใหม่ ตามมาตรการกวาดล้างต่างด้าวผิดกฎหมาย รวบเขมรหลบหนีเข้าเมือง 12 ราย OVERSTAY 2 ราย ดำเนินคดีตามกฎหมาย
วันนี้ (20 ธ.ค.) พ.ต.ท.ศวัส โชติรณพัส รองผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจันทบุรี พร้อมด้วย พ.ต.ท.นิพนธ์ เรืองสม สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่งานสืบสวนปราบปราม ตม.จจันทบุรี บูรณาการร่วม กก.สส.ภ.จว.จันทบุรี, งานสืบสวน สภ.เมืองจันทบุรี, กก.ตชด.11 สภ.ท่าใหม่ และ กอ.รมน.จันทบุรี ร่วมปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นกวาดล้างแรงงานต่างด้าวกระทำผิดกฎหมาย
ตามคำสั่งการของศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปชก.ตร.) จำนวน 2 เป้าหมายใน อ.เมืองจันทบุรี และ อ.ท่าใหม่
เป้าหมายแรกเป็นแคมป์ที่พักแรงงานในซอยสำนักสงฆ์วัดเขาสิงห์ ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ พบแรงงานสัญชาติกัมพูชา 18 ราย มีเอกสารถูกต้อง 4 ราย หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย 12 ราย อยู่ในราชอาณาจักรเกินกำหนด (OVERSTAY) 2 ราย จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.ท่าใหม่ ดำเนินคดีตามกฎหมาย
พร้อมเปรียบเทียบปรับคนไทย ตามมาตรา 38 จำนวน 1 ราย ฐานไม่แจ้งที่พักอาศัยคนต่างด้าว เป็นเงิน 1,600 บาท
เป้าหมายที่สอง แคมป์ที่พักแรงงานในซอยเฉลียวคาเฟ่ ติดประตูระบายน้ำคลองภักดีรำไพ ต.เกาะขวาง อ.เมืองจันทบุรี พบแรงงานกัมพูชา 52 ราย มีเอกสารถูกต้องครบถ้วนทั้ง 52 ราย
จึงทำการจับกุมเปรียบเทียบปรับคนไทย ตามมาตรา 38 จำนวน 3 ราย ฐานไม่แจ้งที่พักอาศัยคนต่างด้าว รวม 7 ราย เป็นเงิน 11,200 บาท
ผลการปฏิบัติการทั้ง 2 เป้าหมายจับกุมแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา รวม 14 ราย ดำเนินคดีฐานหลบหนีเข้าเมือง 12 ราย OVERSTAY 2 ราย
จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.ท่าใหม่ ดำเนินคดีตามกฎหมาย
พร้อมจับกุมเปรียบเทียบปรับคนไทย ตามมาตรา 38 รวม 4 ราย ไม่แจ้งที่พักอาศัยคนต่างด้าว รวม 8 ราย เป็นเงินค่าปรับทั้งสิ้น 12,800 บาท
ปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการเข้มงวดกวดขันการกระทำผิดเกี่ยวกับคนต่างด้าว เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงในพื้นที่ จ.จันทบุรี