รวบผีมะพร้าวผิวสีเร่ขยายบริการริมหาดพัทยา ดำเนินคดีก่อนผลักดันออกนอก ปท.

ศูนย์ข่าวศรีราชา - ตม.ชลบุรี รวบผีมะพร้าวต่างชาติทั้งผิวขาว-ผิวดำเร่ขายบริการริมชายหาดพัทยาส่งท้ายปี 68 พบมีทั้งสัญชาติอูกันดา อุซเบกิสถาน และมาดากัสการ์ นำตัวดำเนินคดีก่อนผลักดันออกนอกประเทศ
คืนที่ผ่านมา ( 30 ธ.ค.) พ.ต.อ.นภัสพงษ์ โฆษิตสุริยมณี ผกก.ตม.ชลบุรี ได้สั่งการให้ พ.ต.ต.กิตติภัทร หงษ์ชูเวช สว.ตม.ชลบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน ร่วมตรวจสอบเหตุคนต่างด้าวรบเร้าชักชวนนักท่องเที่ยวเพื่อการค้าประเวณี สร้างความเดือดร้อนรำคาญและกระทบภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเมืองพัทยา
โดยได้เฝ้าดูพฤติกรรมหญิงชาวชาติที่เร่ขายบริการบริเวณปากซอย 13-13/4 ถนนเลียบชายหาดพัทยา ก่อนจะให้สายลับชาวต่างชาติทำที่เดินชมบรรยากาศริมชายหาด กระทั่งมีหญิงต่างชาติทั้งผิวดำและผิวขาวเข้ามาชักชวนร่วมหลับนอน เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน ตม. จึงทำการบันทึกภาพ ไว้ก่อนแสดงตัวเข้าจับกุมหญิง
พบมีทั้งหญิงสาวชาวอูกันดา จำนวน 5 คน, อุซเบกิสถาน 2 คน และมาดากัสการ์ 1 คน ไปทำการสอบสวนก่อนส่งให้พนักงานสอบสวน สภ.เมืองพัทยา ดำเนินคดีในข้อหา “เข้าติดต่อ ชักชวน แนะนำตัว ติดตาม รบเร้าบุคคลตามถนนหรือสาธารณสถานหรือที่อื่นใดเพื่อการค้าประเวณีอันเป็นการเปิดเผยและน่าอับอายหรือเป็นที่เดือดร้อนแก่ประชาชน ตามมาตรา 5 พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.2539”
และได้ทำเปรียบเทียบปรับคนละ 1,000 บาท และจะได้ทำการเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าว(ตม.83)ก่อนนำตัวฝากขัง เพื่อเตรียมผลักดันออกนอกประเทศต่อไป