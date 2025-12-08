TRAVEL LINK แพลตฟอร์มเชื่อมโยงข้อมูลท่องเที่ยวไทย สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการปรับกลยุทธ์รับมือนักท่องเที่ยว

ในขณะที่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยกำลังเร่งฟื้นตัวและเตรียมพร้อมรับช่วงไฮซีซันปลายปี ซึ่งคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่อง “ข้อมูล” จึงกลายเป็นกุญแจสำคัญในการช่วยให้ทุกภาคส่วนสามารถ “คาดการณ์” และ “เข้าใจ” พฤติกรรมของนักเดินทางได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
TRAVEL LINK แพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงข้อมูลท่องเที่ยวจากหลากหลายแหล่ง จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการเป็น “เครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจ” ที่ช่วยให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและหน่วยงานต่าง ๆ สามารถนำข้อมูลเชิงลึกไปใช้ประกอบการวางแผน พัฒนา และตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ TRAVEL LINK ยังเป็นระบบแสดงผลและเปรียบเทียบข้อมูลขนาดใหญ่ ที่ผสานข้อมูลจากหลายแหล่ง เช่น ข้อมูลการเดินทาง การพักแรม และการเคลื่อนตัวของผู้เดินทางทั่วประเทศ นำเสนอในรูปแบบแดชบอร์ดที่อัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการเห็นภาพรวมและแนวโน้มการท่องเที่ยวได้อย่างแม่นยำ
หนึ่งในแดชบอร์ดที่ได้รับความนิยม คือ แดชบอร์ดสถิติจำนวนผู้โดยสาร ต่างชาติขาเข้ารวมด่านรายเดือน ซึ่งทำหน้าที่เสมือน “เครื่องมือสำคัญสำหรับติดตามภาพรวมการเดินทางเข้าประเทศไทยของผู้โดยสารต่างชาติ” ช่วยให้ผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุตสาหกรรม เช่น โรงแรม ร้านอาหาร และบริษัททัวร์ สามารถบริหารจัดการทรัพยากร ทั้งด้านบุคลากรและสินค้าคงคลัง ให้สอดรับกับความต้องการของนักท่องเที่ยวแต่ละสัญชาติที่กำลังจะมาถึง
ตัวอย่างเช่น ข้อมูลจากแดชบอร์ดดังกล่าวในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2568 (1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2568) พบว่า ผู้โดยสาร 3 สัญชาติแรกที่เดินทางเข้าประเทศไทยมากที่สุด คือ
1.มาเลเซีย เดินทางเข้าประเทศไทย จำนวน 2.9 ล้านคน โดยผ่านทางด่าน ตม.จว.สงขลา ด่าน ตม.สะเดา มากที่สุด
2.จีน เดินทางเข้าประเทศไทย จำนวน 2.5 ล้านคน โดยผ่านทาง ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ มากที่สุด
3.ลาว เดินทางเข้าประเทศไทย จำนวน 1.6 ล้านคน โดยผ่านทาง ด่าน ตม.จว.หนองคาย จุดตรวจสะพานมิตรภาพ 1 มากที่สุด
ข้อมูลนี้สะท้อนให้เห็นแนวโน้มการเดินทางของตลาดท่องเที่ยวที่สำคัญของไทยในครึ่งปีแรก โดยตลาดเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียและลาวยังคงมีบทบาทสำคัญในรูปแบบการท่องเที่ยวข้ามแดน ขณะที่ตลาดจีนยังคงเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติหลักที่เดินทางผ่านด่านอากาศมายังประเทศไทย ผู้ประกอบการสามารถนำข้อมูลไปใช้กำหนดกลยุทธ์ด้านการตลาดให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและช่องทางการเดินทางของนักท่องเที่ยวในแต่ละสัญชาติได้
อีกหนึ่งแดชบอร์ดสำคัญคือ แดชบอร์ดภาพรวมสถิติผู้เยี่ยมเยือนรายภาคทุกจังหวัดโดยแสดงข้อมูลจำนวนผู้เยี่ยมเยือนในแต่ละจังหวัด รวมถึงรายได้จากการท่องเที่ยว ช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าใจว่า “ผู้เยี่ยมเยือนไปที่ไหน” และ “ผู้เยี่ยมเยือนสร้างรายได้ให้แต่ละจังหวัดเท่าไหร่” เพื่อปรับกลยุทธ์การตลาดและการให้บริการให้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น
ตัวอย่างเช่น ข้อมูลจากแดชบอร์ดดังกล่าวในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2568 (1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2568 พบว่า ภูเก็ต มีผู้เยี่ยมเยือนราว 7.2 ล้านคน สร้างรายได้ประมาณ 2.74 พันล้านบาท หรือเฉลี่ย 38,000 บาทต่อคน ชลบุรี มีผู้เยี่ยมเยือนราว 13.8 ล้านคน สร้างรายได้ประมาณ 1.68 พันล้านบาท หรือเฉลี่ย 12,000 บาทต่อคน
ข้อมูลนี้สะท้อนให้เห็นลักษณะพฤติกรรมของผู้เยี่ยมเยือนที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ เช่น ภูเก็ตมีสัดส่วนผู้เยี่ยมเยือนที่มีกำลังซื้อสูง ขณะที่ชลบุรีมีปริมาณผู้เยี่ยมเยือนจำนวนมาก ซึ่งเป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการออกแบบโปรโมชันหรือแพ็กเกจท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละจังหวัดได้อย่างตรงจุด
ดร.อัญชลิสา แต้ตระกูล (รักษาการ) ผู้อำนวยการโครงการพิเศษ TRAVEL LINK กล่าวว่า “ความมุ่งมั่นของเรา ไม่ใช่เพียงการพัฒนาแพลตฟอร์มเชื่อมโยงข้อมูล แต่คือการสร้างระบบนิเวศทางการท่องเที่ยวที่ทุกภาคส่วนเชื่อมต่อ และทำงานร่วมกันได้จริง TRAVEL LINK จะเป็นพลังสำคัญที่ช่วยให้ ทั้งผู้ประกอบการรายใหญ่และรายย่อยเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้อย่างเท่าเทียม พร้อมรับโอกาสในฤดูกาลท่องเที่ยวที่กำลังมาถึง”
ทั้งนี้ ข้อมูลทั้งหมดบนแพลตฟอร์ม TRAVEL LINK ถูกนำเสนอให้อยู่ในรูปแบบ ข้อมูลสถิติภาพรวม ไม่ระบุตัวตนของนักท่องเที่ยว เพื่อให้มั่นใจได้ถึงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) อย่างเคร่งครัด ดร.อัญชลิสา แต้ตระกูล กล่าวทิ้งท้าย
ในยุคที่ข้อมูลคือพลัง TRAVEL LINK จึงเปรียบเสมือน “แพลตฟอร์มพลังข้อมูลท่องเที่ยวไทย” ที่เชื่อมโยงทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน ช่วยยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้พร้อมรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและทดลองใช้งานได้ฟรีที่ www.travellink.go.th และติดตามข่าวสารผ่าน Facebook Page: Travel Link และ Line Official Account : @travellink.th