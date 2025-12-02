ครม.เห็นชอบต่ออายุใบอนุญาตทำงานให้กับคนต่างด้าวสัญชาติลาว เมียนมา เวียดนาม เว้นเขมร

โฆษกรัฐบาล เผย ครม. มีมติเห็นชอบการต่ออายุใบอนุญาตทำงานให้กับคนต่างด้าวสัญชาติลาว เมียนมา และเวียดนาม ตามมติ ครม. วันที่ 24 กันยายน 2567 และวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2568 ส่วนเขมรชะลอไว้ก่อน
วันนี้ (2 ธันวาคม 2568) นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการต่ออายุใบอนุญาตทำงานให้กับคนต่างด้าวสัญชาติลาว เมียนมา และเวียดนาม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567 และวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2568 ตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบการต่ออายุใบอนุญาตทำงานให้กับคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567 และร่างประกาศที่เกี่ยวข้อง รวม 2 ฉบับ ได้แก่ ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติลาว เมียนมา และเวียดนาม ซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ... และร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติลาว เมียนมา และเวียดนาม ซึ่งได้รับอนุญาตให้ทำงานถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่...
2. เห็นชอบการต่ออายุใบอนุญาตทำงานให้กับคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2568 และร่างประกาศที่เกี่ยวข้อง รวม 2 ฉบับ ได้แก่ ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติลาวและเวียดนาม ซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ..... และร่างประกาศกระทรวงแรงงานเรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติลาวและเวียดนาม ซึ่งได้รับอนุญาตให้ทำงานถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่...
ทั้งนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานและเป็นการสนับสนุนนายจ้างและผู้ประกอบการให้สามารถผลิตสินค้าและบริการได้อย่างต่อเนื่อง อันจะเป็นการส่งเสริมขีดความสามารถทางด้านการแข่งขันของประเทศ จึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรการผ่อนผันให้คนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวอยู่ในราชอาณาจักรและทำงานต่อไปได้อย่างถูกกฎหมาย
ทั้งนี้ ในส่วนของคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาจำเป็นต้องชะลอการดำเนินการไว้ก่อน เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทย กัมพูชา กลับมามีความอ่อนไหวอีกครั้ง โดยมีแนวทางการดำเนิน เช่น
-คนต่างด้าว 3 สัญชาติ ได้แก่ ลาว เมียนมา และเวียดนาม (ไม่มีกัมพูชา) ซึ่งได้รับอนุญาตให้ทำงานได้ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2569 สามารถอยู่ในราชอาณาจักรและอนุญาตให้ทำงานต่อไปได้ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2570
-คนต่างด้าวสัญชาติลาว และเวียดนาม ซึ่งได้รับอนุญาตให้ทำงานได้ถึงวันที่ 13 ก.พ. 2569 สามารถอยู่ในราชอาณาจักรและอนุญาตให้ทำงานต่อไปได้ถึงวันที่ 13 ก.พ. 2570
โดยให้ รง. โดยกรมการจัดหางาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจให้นายจ้าง/ผู้ประกอบการ แรงงานต่างด้าว และผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบข้อมูลการดำเนินการดังกล่าวอย่างทั่วถึง