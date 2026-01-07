วิจารณ์เพลิน! แก๊ง นทท.ฝรั่งสาวรุ่นสุดชิล นุ่งบิกินีนอนอาบแดดอล่างฉ่างริมคูเมืองเชียงใหม่ อ้าขาหันหน้าเข้าประตูวัด

เชียงใหม่ - โซเชียลวิจารณ์เพลิน! เพจดังโพสต์ภาพแก๊งฝรั่งสาวนุ่งบิกินีนอนอาบแดดอล่างฉ่างหน้าประตูวัดริมคูเมืองเชียงใหม่ แถมบางรายนอนอ้าซ่าหันเข้าวัด แฉทุกวันนี้พบเห็นชาวต่างชาติทำแบบเดียวกันนี้ไปทั่ว วอนควรศึกษาวัฒนธรรมประเพณีให้ดีก่อนเข้ามาท่องเที่ยว
วันนี้ (7 ม.ค. 69) รายงานข่าวแจ้งว่า ผู้ใช้โซเชียลมีเดียในจังหวัดเชียงใหม่จำนวนมากต่างพากันแสดงความคิดเห็นหลังจากที่แฟนเพจชื่อ “แฉเชียงใหม่ V2” ได้ทำการโพสต์ภาพนักท่องเที่ยวหญิงสาววัยรุ่นชาวต่างชาติกลุ่มหนึ่งสวมใส่ชุดบิกินีแล้วพากันนั่งๆ นอนๆ อาบแดดอย่างสบายใจอยู่บนพื้นหญ้าริมคูเมืองเชียงใหม่ ด้านใน ซึ่งอยู่เยื้องกับวัดราชมณเฑียร พร้อมกับท้วงติงว่าเป็นการแสดงออกที่ไม่น่าจะเหมาะสมกับวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดเชียงใหม่ โดยพบด้วยว่านอกจากการนุ่งน้อยห่มน้อยนอนอาบแดดท่ามกลางรถราที่สัญจรผ่านไปมาแล้ว ยังมีหญิงสาวคนหนึ่งในกลุ่มที่นอนอ้าขาและปลายเท้าชี้ไปทางวัดด้วย
ทั้งนี้โพสต์ดังกล่าวมีการระบุข้อความว่า “เข้าใจนะว่าวัฒนธรรมของเรามันต่างกัน แต่มาเที่ยวไม่ศึกษาสักหน่อยเลยเหรอ? มานอนอาบแดดหน้าวัดสาวชุดเทาตอนขับผ่านตอนแรกอ้าขาให้ประตูวัดเลย แจ่มแมว ** เป็นผู้หญิงมาทำแบบนี้พระทางเหนือไม่ชอบ แต่ถ้าเป็นผู้ชายมีกล้ามซิกซ์แพ็กอันนี้ไม่แน่” ซึ่งโพสต์ดังกล่าวนี้มีการแชร์ต่อไปเป็นจำนวนมาก พร้อมกับมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมดังกล่าวอย่างกว้างขวาง โดยส่วนใหญ่ต่างเห็นว่าการกระทำของนักท่องเที่ยวหญิงสาวชาวต่างชาติกลุ่มนี้เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม และควรศึกษาวัฒนธรรมประเพณีให้เข้าใจก่อนที่จะเข้ามาท่องเที่ยว
ขณะที่จากการสอบถาม “แอดมินมานะ” ผู้ดูแลเพจ “แฉเชียงใหม่ V2” เปิดเผยว่า ตัวเองเป็นผู้พบเห็นเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 13.00 น.ของวันจันทร์ที่ผ่านมา ระหว่างที่กำลังขับรถยนต์ไปทำธุระในตัวเมืองเชียงใหม่ ซึ่งเห็นว่าการกระทำของนักท่องเที่ยวหญิงสาวกลุ่มนี้ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะสำหรับการเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม จึงได้ถ่ายภาพและนำมาโพสต์ เพื่อบอกเล่าและตักเตือนเป็นอุทาหรณ์ให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องในการช่วยกันสอดส่องดูแลป้องกันไม่ให้เกิดภาพที่ไม่เหมาะสมเช่นนี้
นอกจากนี้ “แอดมินมานะ” บอกด้วยว่า ทุกวันนี้มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่กระทำลักษณะนี้ให้พบเห็นอยู่บ่อยๆ ตามสถานที่สาธารณะหลายแห่ง ซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากฝั่งยุโรปหรืออเมริกา ทั้งนี้พอที่จะทำความเข้าใจได้ว่าการกระทำเช่นนี้ในประเทศของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกลุ่มนี้อาจจะถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดา อย่างไรก็ตาม อยากให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกลุ่มนี้เข้าใจด้วยว่าการกระทำเช่นนี้ถือว่าไม่เหมาะสมสำหรับวัฒนธรรมไทยและของจังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้น ก่อนที่จะเข้ามาท่องเที่ยวหรือพำนักก็ควรที่จะศึกษาทำความเข้าใจให้ดีว่าอะไรควรหรือไม่ควร