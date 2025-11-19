เหนื่อยใจกับคนชาตินี้!กัมพูชาบอกจะฟ้องโลก กล่าวหาทหารไทยทำร้ายสาวเขมร

ซาร์ โซกา รัฐมนตรีมหาดไทยกัมพูชา เปิดเผยว่ารัฐบาลจะยื่นฟ้องต่อนานาชาติเอาผิดทหารไทย 7 นาย ที่กล่าวหาว่าประทุษร้ายหญิงสาววัยรุ่นกัมพูชารายหนึ่ง ระหว่างเดินทางจากไทยกลับสู่มาตุภูมิ
ระหว่างเดินทางเยี่ยมหญิงสาวรายนี้ นายซาร์ โซกา เผยว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำลังทำงานร่วมกับพวกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการรวบรวมหลักฐานและนำเสนอคดีนี้ในระดับนานาชาติ เขาให้คำจำกัดความพฤติกรรมของทหารไทยตามที่กล่าวอ้าง ว่าโหดร้ายป่าเถื่อนและไม่อาจยอมรับได้
ซาร์ โซกา ระบุต่อว่าตำรวจแห่งชาติกำลังร่วมมือกับกลุ่มต่างๆในภาคประชาสังคม สำหรับรวบรวมหลักฐานพยานของสิ่งที่เขาเรียกว่าการกระทำที่น่าอัปยศกับพลเรือนกัมพูชา เขาเรียกร้องให้แรงงานกัมพูชาในไทย ให้จับกลุ่มเดินทางกลับประเทศ และคอยแจ้งข้อมูลข่าวสารไปยังครอบครัวตลอดทาง พร้อมแนะนำให้แจ้งเรื่องไปยังเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในทันที กรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ
ด้านโฆษกกระทรวงมหาดไทยกัมพูชา อ้างว่าคลิปเสียงที่เผยแพร่เมื่อวันอังคาร(18พ.ย.) ยืนยันว่าเหตุประทุษร้ายเกิดขึ้นภายในดินแดนของไทย เขาอ้างว่าเหยื่อเป็นผู้หญิงเพียงคนเดียวในบรรดาแรงงานกัมพูชา 10 คน ที่กำลังเดินทางกลับประเทศ และมีพื้นเพในจังหวัดกำปงธม
โฆษกกระทรวงมหาดไทยกัมพูชา เล่าเป็นฉากๆว่า ทหารไทยแยกกลุ่มชายและหญิงออกจากกัน หลังจับกุมพวกเขา ทำให้ผู้หญิงรายดังกล่าวไม่ได้รับการปกป้อง พร้อมอ้างว่าจากนั้นทหาร 7 นายได้ประทุษร้ายเธอ ทั้งนี้ครั้นที่ทางกลุ่มเดินทางถึงดินแดนกัมพูชา เหยื่อได้เข้าแจ้งความกับตำรวจจังหวัดพระตะบอง
ทั้งนี้โฆษกกระทรวงมหาดไทยกัมพูชา เผยต่อว่ารัฐบาลจะดำเนินการเป็น 3 ขั้นตอน ลำดับแรกคือตำรวจแห่งชาติ จะยื่นร้องเรียนไปยังตำรวจไทย ลำดับสอง กัมพูชาจะยื่นประท้วงอย่างเป็นทางการผ่านสถานทูตไทย และลำดับสาม จะหยิบยกคดีนี้เข้าสู่องค์กรระหว่างประเทศต่างๆนานา เพื่อกดดันให้เจ้าหน้าที่ไทยจับกุมผู้กระทำผิดและนำตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
(ที่มา:แคทโบเดียเดลี)