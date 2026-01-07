ทอ.ส่ง "วูฟเวอรีน" บินโฉบเหนือท้องฟ้าเชียงรายแล้ว กลางกระแสสงครามเขมรรอบ 3

เชียงราย - กองทัพอากาศส่งเครื่องบินโจมตีแบบ AT-6TH หรือวูฟเวอรีน หนึ่งในเครื่องบินโจมตีขั้นสูง โฉบจากกองบิน 41 เชียงใหม่-ฝูงบิน 416 แล้ว เผยแค่ซ้อมแสดงวันเด็ก 69 ท่ามกลางกระแสรบเขมรรอบ 3
วันนี้ (7 ม.ค.) ฝูงบิน 416 อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ได้มีประกาศว่าจะมีการซักซ้อมเครื่องบินโจมตีแบบ AT-6TH หรือวูฟเวอรีน โดยจะทำการบนจากกองบิน 41 จ.เชียงใหม่ ไปยังน่านฟ้าเหนือสนามบินฝูงบิน 416 เชียงราย ในเวลาประมาณ 10.10-10.30 น.เพื่อซักซ้อนรูปแบบการแสดงในวันเด็กแห่งชาติวันเสาร์ที่ 10 ม.ค.นี้ เพื่อสร้างความประทับใจ และความทรงจำดีๆ ให้กับเด็กๆ ของเชียงรายในวันสำคัญนี้ ดังนั้นหากประชาชนได้ยินเสียงเครื่องบินหรือเห็นสามารถโบกมือทักทายได้
รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับเครื่องบิน AT-6TH เป็นเครื่องบินโจมตีเบาและใช้ฝึกนักบินขั้นสูงของกองทัพอากาศไทย ถือเป็นเขี้ยวเล็บใหม่ของกองทัพอากาศ ที่มีความสามารถที่หลากหลายทั้งการฝึกบิน ลาดตระเวน สนับสนุนการรบภาคพื้นดิน ฯลฯ มีอาวุธหลากหลาย เช่น ปืนกลหนัก จรวดนำวิถี ระเบิด ฯลฯ
ซึ่งหลายฝ่ายเฝ้าติดตามว่าวูฟเวอรีนจะมีบทบาทในการต่อสู้ระหว่างกองทัพไทยและกัมพูชาที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นรอบที่สาม หลังจากการรบรอบที่หนึ่งช่วงปลายเดือน ก.ค. 2568 และรอบที่สอง เดือน ธ.ค. 2568 ยังไม่ปรากฏให้เห็นบทบาทที่ชัดเจนโดยกองทัพอากาศเลือกใช้เครื่องบินรบแบบ F-16 และกริพเพน เป็นหลัก
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้สถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชายังคงตึงเครียดแม้จะผ่านข้อตกลงหยุดยิงมาแล้ว ทั้งสองฝ่ายยังคงตรึงกำลังกันอยู่ และล่าสุดยังมีลูกระเบิดปืน ค.ตกลงมาในเขตไทย ทำให้ทหารไทยได้รับบาดเจ็บอีกด้วย