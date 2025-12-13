ทอ.ไทยผงาด! เปลี่ยน "ระเบิดธรรมดา" เป็น "อาวุธนำวิถีพิสัยไกล" ด้วยเทคโนโลยีเกาหลีใต้

"เสธ.เบิร์ด" รองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย เผยกองทัพอากาศไทย (ทอ.) ยกระดับศักยภาพการโจมตีนำเทคโนโลยีสุดล้ำเข้ามาเปลี่ยน "ระเบิดธรรมดา" ให้กลายเป็น "อาวุธนำวิถีระยะไกล" จากประเทศเกาหลีใต้
วันนี้ (13 ธ.ค.) เฟซบุ๊ก "Wanchana Sawasdee" หรือ พลโท วันชนะ สวัสดี "เสธ.เบิร์ด" รองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย ได้ออกมาโพสต์เผยว่าทางกองทัพอากาศไทย (ทอ.) ยกระดับศักยภาพการโจมตีให้ "ยาวนานและแม่นยำ" ด้วยการผนึกกำลังระหว่างการผลิตยุทโธปกรณ์ภายในประเทศกับเทคโนโลยีสุดล้ำจากประเทศเกาหลีใต้
ผู้โพสต์ระบุว่า "ไทยรบได้ยาวนานและแม่นยำกว่าเดิม ต้องขอชื่นชม อุตสาหกรรมป้องกันประเทศของ ถ้าถามว่าไทยรบยืดเยื้อได้นานไหม? ตอบชัดเจน ว่านาน ไม่ใช่แค่โลกหมุนรอบตัวเอง (1วัน)แต่มากกว่าโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ (1ปี) เปรียบเปรย
นอกจากเราจะผลิตลูกระเบิดใช้งานเองได้ไม่อั้นแล้ว กองทัพอากาศไทยยังไม่หยุดแค่นั้น แต่ได้นำเทคโนโลยีสุดล้ำเข้ามาเปลี่ยน "ระเบิดธรรมดา" ให้กลายเป็น "อาวุธนำวิถีระยะไกล" เรียบร้อยแล้ว!
จากระเบิดผลิตเอง สู่เขี้ยวเล็บอัจฉริยะ เดิมทีเรามี "Mark 82" ระเบิดขนาด 500 ปอนด์ที่ผลิตเองได้จำนวนมาก (Unlimited Supply) อยู่แล้ว แต่ล่าสุดเราได้จัดหา ชุดคิท KGGB (Korean GPS-Guided Bomb) จากเกาหลีใต้เข้ามาเสริมเขี้ยวเล็บ ซึ่งทำให้ขีดความสามารถเราก้าวกระโดดทันที:
1. เปลี่ยนระเบิดโง่ให้เป็นระเบิดฉลาด (Dumb to Smart): แค่เอาชุดคิท KGGB มาสวมใส่ลูกระเบิด Mark 82 เดิมที่เรามี ก็เปลี่ยนให้มันกลายเป็นระเบิดนำวิถีด้วย GPS/INS ที่มีความแม่นยำสูง ได้ทันที
2. ยิงไกล ปลอดภัยกว่า (Stand-off Weapon): ปกติเครื่องบินต้องบินเข้าไปทิ้งระเบิดเหนือเป้าหมาย แต่ KGGB มีปีกร่อนที่ทำให้ระเบิดพุ่งไปหาเป้าหมายได้ไกลถึง 100 กิโลเมตร! นักบินเราจึงสามารถโจมตีได้จากระยะปลอดภัย ไม่ต้องเสี่ยงบินฝ่าดงปืนต่อสู้อากาศยานของศัตรู
3. ใช้ได้ทันที ไม่ต้องรื้อระบบเครื่องบิน: จุดเด่นคือ KGGB สื่อสารกับนักบินผ่านอุปกรณ์พกพา (Pilot Display Unit) แบบไร้สาย ทำให้เครื่องบินรบหลักของเราทั้ง F-16, F-5 และ T-50TH สามารถใช้งานได้เลย โดยไม่ต้องดัดแปลงโครงสร้างหรือระบบคอมพิวเตอร์ของเครื่องบินให้ยุ่งยาก
(ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลเปิดหลายแหล่ง)
สรุปความได้เปรียบ: เรามี "ปริมาณ" จากโรงงานผลิต Mark 82 ของเราเอง และมี "คุณภาพ" จากเทคโนโลยี KGGB ที่เปลี่ยนระเบิดเหล่านั้นให้แม่นยำและยิงไกล นี่คือเครื่องยืนยันว่า กองทัพอากาศไทยพร้อมรบได้ทั้งในระยะเวลายาวและหวังผลทางยุทธวิธีได้อย่างเด็ดขาด"