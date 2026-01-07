ศึกเลือกตั้งสกลนครคึกคัก จับตาผู้สมัครเขต 6 ภูมิใจไทยชนแชมป์เก่าเพื่อไทย

สกลนคร-สนามเลือกตั้ง 69 อีกหนึ่งพื้นที่น่าสนใจคือจังหวัดสกลนคร คึกคักไม่แพ้พื้นที่อื่นๆ พาไปดูผู้สมัครของพรรคภูมิใจไทย สกลนคร เขต6 พรรคภูมิใจไทย ลงพื้นที่อำเภอเจริญศิลป์ อ้อนขอคะแนนจากชาวบ้านหวังชิงเก้าอี้มาจากแชมป์เก่าเพื่อไทย
นายบรม เอ่งฉ้วน ผู้สมัครรับเลือกตั้ง เบอร์ 5 สกลนคร เขต 6 พรรคภูมิใจไทย ลงพื้นที่อ้อนขอคะแนนจากชาวบ้านตำบลบ้านเหล่า อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร เป็นอีกหนึ่งผู้สมัครที่น่าจับตามอง หนุ่มนักธุรกิจปาล์มน้ำมันภาคอีสาน ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้ชาวบ้านได้ตัดสินใจ ก่อนจะเดินเข้าคูหาลงคะแนนเสียงให้กับ ผู้สมัคร วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 นี้
นายบรม เอ่งฉ้วน เป็นนักธุรกิจไฟแรง ถือเป็นผู้สมัครหน้าใหม่ ลงสมัครในนามพรรคภูมิใจไทย มีบางกระแสบอกว่าเป็นคนต่างถิ่น ไม่ใช่คนสกลนครโดยกำเนิด แต่มาลงสมัครในเขตจังหวัดสกลนคร และหวังขอท้าชิงแชมป์ น.ส.สกุณา สาระนันท์ พื้นที่เดิมของพรรคเพื่อไทย
นายบรม กล่าวยอมรับว่าไม่ได้เกิดและโตที่สกลนครก็จริง คุณพ่อเป็นชาวจังหวัดกระบี่ คุณแม่เป็นชาวจังหวัดแพร่ ตนเองนั้นได้พาครอบครัวย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่จังหวัดสกลนครกว่า 12 ปีแล้ว ตนเองนั้นเลือกเกิดไม่ได้ แต่เลือกที่จะทำความดี และพัฒนาถิ่นที่ตัวเองนั้นอยู่ได้ จึงขอโอกาสเข้ามาทำงานเพื่อชาวบ้าน โดยจะนำความรู้และความสามารถมาต่อยอด ให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่
นายบรมย้ำว่าขอเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับชาวบ้านที่ต้องการคนเข้าไปทำงาน เป็นปากเป็นเสียงแทนประชาชน พร้อมชูนโยบายของพรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรค ได้เปิดตัวนโยบายไปก่อนหน้านี้มาอ้อนขอคะแนนเสียงกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่
สำหรับพื้นที่การเลือกตั้งเขต 6 จังหวัดสกลนคร ประกอบด้วยอำเภอพังโคน อำเภอเจริญศิลป์ และอำเภอวานรนิวาส 6 ตำบล ชาวบ้านให้ความสนใจกันอย่างคึกคักมาฟังการปราศรัยของผู้สมัครเป็นจำนวนมาก