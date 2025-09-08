TEGHแย้มครึ่งปีหลังโตแกร่ง รับผลดียอดขายยางแท่ง EUDR หนุน

"ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ " เผยแนวโน้มงานครึ่งหลังปี 68 โตแกร่ง ยอดขายยางแท่ง EUDR หนุน-ปาล์ม turn around ธุรกิจพลังงานทดแทน โต ฟากแม่ทัพหญิง "สินีนุช โกกนุทาภรณ์"ระบุมั่นใจรายได้ปีนี้ แตะ 22,000 ล้านบาท เปิดเกมรุกนำบริษัทย่อย "ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์" เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ปลายปี 68
นางสาวสินีนุช โกกนุทาภรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (TEGH) เปิดเผยว่า แนวโน้มผลการดำเนินงานในครึ่งหลังของปีนี้ ยังมีทิศทางที่สดใส และรายได้ปีนี้จะสร้างสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ (All Time High) จากปริมาณยอดขายยางแท่งที่เพิ่มขึ้น รวมถึงมียอดขายยางแท่งมาตรฐาน EUDR ที่เติบโตตามเป้าหมาย ขณะที่ธุรกิจปาล์มน้ำมันสามารถ turn around ได้ตามแผน และธุรกิจพลังงานทดแทน ที่เติบโตได้อย่างก้าวกระโดดจากการขยายกำลังการผลิตไปเมื่อปลายปีที่แล้ว และเดินหน้าโครงการขยายกำลังการผลิตเฟสใหม่ต่อเนื่อง
"การส่งออกสินค้ายางแท่งไปยังสหรัฐฯของ TEGH ไม่ได้รับผลกระทบทางตรงจากมาตรการขึ้นภาษี "Reciprocal Tariffs" ในอัตรา 19% แต่อย่างใด เนื่องจากยางแท่งอยู่ในรายชื่อสินค้าที่ได้รับการยกเว้น อีกทั้งมีฐานลูกค้ากระจายตัวทั่วทุกทวีปทั่วโลก รวมถึงยังมีอุปสงค์ของยางแท่งมาตรฐาน EUDR ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในช่วงปลายปีนี้เป็นต้นไป ซึ่งจะส่งผลดีต่อผลบริษัทฯในปีนี้ ทั้งในเชิงของปริมาณขายและอัตรากำไร"
นอกจากนี้ ยังพร้อมเดินหน้านำบริษัทย่อยคือ บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (TEBP) เข้าระดมทุนและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ภายในปลายปีนี้ เพื่อสร้างโอกาสเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต รับเมกะเทรนด์โลกที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม ภายใต้วิสัยทัศน์ Leading Green Energy Revolution: Pioneering the Net Zero Solution หรือผู้นำการปฏิวัติพลังงานสีเขียว
ส่วนผลการดำเนินงานในไตรมาส 2/2568 (สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย.2568) กลุ่มบริษัทฯมีรายได้รวม 5,401.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,263.6 ล้านบาท หรือ 72.1% เทียบงวดเดียวกันของปีก่อน มีรายได้รวม 3,137.9 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 211.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 110.7 ล้านบาท หรือ 109.8% เทียบงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 100.8 ล้านบาท
ในงวดหกเดือนแรกปี 2568 มีรายได้รวม 11,068.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,229.2 ล้านบาท หรือ 61.8% เทียบงวดเดียวกันของปีก่อนมีรายได้รวม 6,839.2 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 387.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 223.3 ล้านบาท หรือ 135.9% เทียบงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 164.2 ล้านบาท
กรรมการผู้จัดการ TEGH กล่าวอีกว่า ผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างมีนัยสำคัญ ได้รับปัจจัยหนุนจากปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น ทั้ง 3 สายธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางธรรมชาติ น้ำมันปาล์มดิบ และพลังงานทดแทนและรับบริหารจัดการกากอินทรีย์ รวมถึงมียอดขายยางแท่งตามมาตรฐาน EUDR เข้ามาเสริม โดยสัดส่วนรายได้จากธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางธรรมชาติอยู่ที่ 86% ธุรกิจจำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบ 13% และธุรกิจพลังงานทดแทนและบริหารจัดการกากอินทรีย์ 1%