สะพัด! เพื่อนตำรวจโดนสอบพันเงินบัญชีม้า-เด้งระนาว ตร.การเงินโรงพักเชียงแสนยิงตัวเองดับสลด

เชียงราย - ตำรวจเชียงแสนเร่งสอบเบื้องหน้าเบื้องหลัง.. “สิบตำรวจโท-จนท.การเงิน” เพิ่งบรรจุได้ 4 ปี ยิงตัวเองดับสลด หลังเพื่อน ตร.โดนร้องพัวพันเงินของกลางบัญชีม้า ถูกตั้งกรรมการสอบ-ย้ายระนาวหลายนาย
รายงานข่าวแจ้งว่า ได้เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจยศ ส.ต.ท.รายหนึ่ง ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ฝ่ายการเงิน สภ.เชียงแสน จ.เชียงราย ได้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนขนาด 9 มม.ยิงศีรษะตัวเองจนเสียชีวิตภายในห้องนอนของญาติพื้นที่ ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย เย็นวันที่ 5 ม.ค.ที่ผ่านมา
ล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่สายได้เก็บรวบรวมหลักฐาน เช่น ปืนที่ใช้ก่อเหตุ ฯลฯ สอบปากคำบุคคลที่เกี่ยวข้องทราบว่า ส.ต.ท.นายดังกล่าวเพิ่งจบการศึกษาโรงเรียนพลตำรวจ จ.ลำปาง และเข้ามาทำงานได้เพียงประมาณ 4 ปี ตามปกติเป็นคนที่มีนิสัยดีไม่เคยมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกับใครและมีครอบครัวที่อบอุ่น
ด้าน พล.ต.ต.มานพ เสนากุล ผบก.ภ.จว.เชียงราย เปิดเผยว่า ตนได้รับรายงานเจ้าหน้าที่ตำรวจนายนี้เป็นตำรวจใหม่อายุเพียงประมาณ 30 ปี ตามปกติจะเดินทางจากบ้านพัก อ.แม่สาย ไปทำงานแผนกการเงินที่ สภ.เชียงแสน เพราะข้าราชการการเงินที่มีอยู่เดิมได้เกษียณอายุราชการไป เมื่อเข้ามาทำงานก็ไม่ปรากฏเรื่องการทุจริตใดๆ แต่จากการสอบถาม ผกก.สภ.เชียงแสน ทราบว่าเป็นคนมีโลกส่วนตัวสูงอาจเข้าข่ายเป็นโรคซึมเศร้าได้ กระนั้นยังไม่มั่นใจว่าสาเหตุเกิดจากเรื่องใดรวมถึงเรื่องการทุจริตด้วย ซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสืบหาสาเหตุการเสียชีวิต
รายงานข่าวแจ้งว่า ก่อนหน้านี้ได้เกิดกรณีจับกุมเครือข่ายบัญชีม้าในพื้นที่ อ.เชียงแสน และมีการตรวจยึดเงินหลักแสนบาท แต่ต่อมามีการร้องเรียนเกี่ยวกับเงินของกลางที่ยึดได้ กระทั่งมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวน รวมทั้งย้ายตำรวจชุดสืบสวน สภ.เชียงแสน อย่างน้อย 6 นายไปช่วยราชการนอกพื้นที่ ส่วนกรณี ส.ต.ท.ที่ก่อเหตุดังกล่าวยังไม่มีความชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยหรือไม่ ซึ่งทาง ภ.จว.อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริง