ไวรัลราชบุรี! ผู้ใหญ่บ้านจัดปาร์ตี้ “น้ำเต้าหู้ข้ามปี” แทนเหล้า ชวนชาวบ้านเริ่มปีใหม่สายสุขภาพ

ราชบุรี - โซเชียลแห่แชร์คลิปปาร์ตี้เคานต์ดาวน์ปีใหม่สุดแปลก เมื่อผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ชวนลูกบ้านชนแก้ว “น้ำเต้าหู้” แทนแอลกอฮอล์ หวังลดอุบัติเหตุ–เสริมสุขภาพ รับเสียงชื่นชมล้นหลาม
โลกออนไลน์แห่แชร์คลิปจากผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งชื่อ “คุณเดียร์ วีไอพี” ซึ่งเผยแพร่บรรยากาศการจัดปาร์ตี้เคานต์ดาวน์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ที่แตกต่างจากที่พบเห็นทั่วไป เนื่องจากไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เป็นการชนแก้ว “น้ำเต้าหู้” เพื่อสุขภาพแทน พร้อมข้อความระบุว่า
“เมื่อคืนปาร์ตี้อะไรกันคะ พวกเราปาร์ตี้น้ำเต้าหู้เพื่อสุขภาพกันนะคะ ขอให้มีพลังกายพลังใจที่ดี สดชื่นแจ่มใสเสมอ #บ้านฆ้องสดชื่น #สวดมนต์ข้ามปี #ส่งท้ายปี #ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่”
หลังเผยแพร่มีผู้เข้ามากดไลก์และแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่ชื่นชมแนวคิดการเฉลิมฉลองแบบไร้แอลกอฮอล์
ล่าสุดวันนี้ ( 2 ม.ค.) ผู้สื่อข่าวได้ติดต่อไปยังเจ้าของเฟซบุ๊กดังกล่าว ทราบชื่อคือ น.ส.ประภาวรินทร์ ธนวัฒพาณิชย์ หรือ “ผู้ใหญ่เดียร์” ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และลงพื้นที่พูดคุยถึงแนวคิดของกิจกรรมดังกล่าว
ผู้ใหญ่เดียร์เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาในช่วงเทศกาลมักมีการเฉลิมฉลองด้วยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จึงมีแนวคิดปรับเปลี่ยนมาเป็นน้ำเต้าหู้ซึ่งดีต่อสุขภาพ และเชื่อว่าจะช่วยลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุที่เกิดจากการดื่มสุรา โดยตั้งใจจะชวนลูกบ้านและประชาชนร่วมดื่มเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเป็นประจำ ไม่จำเป็นต้องเป็นน้ำเต้าหู้เพียงอย่างเดียว แต่อาจเป็นน้ำผลไม้หรือเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์และเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย เพื่อสร้างวัฒนธรรมการสังสรรค์แบบปลอดภัยและยั่งยืนในชุมชน