นาทีชีวิต เต่าทะเลขนาดใหญ่ ติดอวนชาวประมงกลางอ่าวพัทยาโชคดีกู้ภัยช่วยทัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าว​ศรี​ราชา​- นาทีชีวิต เต่าทะเลขนาดใหญ่ ดิ้นทุรนทุรายกลางอ่าวพัทยา จากการถูกอวนชาวประมงพันรอบตัว โชคดีกู้ภัยออกเรือช่วยทัน เร่งใช้มีดมีดตัดพร้อมช่วยภิบาลก่อนปล่อยคืนทะเล 

เมื่อเวลา 13.00 น.วันนี้  ( 1 ม.ค. ) ศูนย์วิทยุป้องกันภัยพิบัติทางทะเลเมืองพัทยา ( กู้ภัยทางทะเล ) ได้รับแจ้งจากผู้ประกอบการเรือสปีดโบ๊ท ว่าพบ เต่าทะเลขนาดใหญ่ ติดอวนชาวประมงกลางอ่าวพัทยา ซึ่งอยู่ห่างจากชายฝั่งประมาณ 150 เมตร หลังรับแจ้งจึงส่งทีมกู้ภัยทางทะเล นำเรือยาง เข้าให้การช่วยเหลือ

พบเต่าทะเลขนาดใหญ่อายุประมาณ 10 ปี น้ำหนักประมาณ 50 กิโลกรัม สภาพดิ้นทุรนทุรายจากการถูกอ้วนหาปลาพันรอบตัว  ทีมกู้ภัยทางทะเลเมืองพัทยา ต้องเร่งยกเต่าขึ้นเรือและใช้มีดตัดอวนออก พร้อมช่วยภิบาลทำความสะอาดและแกะเพรียงทะเลออกจากตัวเต่า 

ก่อนจะแล่นเรือออกไปกลางทะเลใกล้กับแนวปาการัง เพื่อปล่อยเต่ากลับสู่ทะเล ท่ามกลางความดีใจของทีมกู้ภัยฯ ที่สามารถช่วยเหลือสัตว์อนุรักษ์ ได้กลับสู่ท้องทะเลได้อย่างปลอดภัย


นายพีรพงศ์ รัตนเหลี่ยม เจ้าหน้าที่ตอบโต้ภัยพิบัติทางทะเลเมืองพัทยา (กู้ภัยทางทะเล) เผยว่านาทีแรกที่เห็นว่า เต่า ยังมีชีวิตอยู่รู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก เพราะหากไปถึงช้ากว่านี้ เต่า คงไม่รอด

และยังบอกอีกว่าที่ อ่าวพัทยาและทะเลจอมเทียน มีเต่าทะเลอาศัยอยู่จำนวนมาก และมักจะโผล่ขึ้นมาให้เห็นเป็นประจำ ….






