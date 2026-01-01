แห่ดู “หมูเด้ง” เขาเขียวแตก! คนไทยใช้สิทธิ์เที่ยวฟรีรับปีใหม่ 2569 คึกคักทั่วสวนสัตว

ศูนย์ข่าวศรีราชา - สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี แน่นขนัดรับเทศกาลปีใหม่ ประชาชนแห่ใช้สิทธิ์เข้าชมฟรีตามนโยบายกระทรวงทรัพยากรฯ โดยเฉพาะโซนฮิปโปแคระ “หมูเด้ง” ซุปตาร์ตัวดังที่ยังครองใจนักท่องเที่ยวทุกวัน
ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการท่องเที่ยว ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี ในช่วงเริ่มต้นเทศกาลปีใหม่ 2569 พบว่ามีนักท่องเที่ยวเดินทางมาพักผ่อนเป็นจำนวนมาก เพื่อใช้สิทธิ์เข้าชมสวนสัตว์ฟรี ตามนโยบายมอบของขวัญปีใหม่จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เปิดให้เข้าชมฟรีระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2568 – 4 มกราคม 2569
บริเวณส่วนจัดแสดงฮิปโปแคระ เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาชื่นชมความน่ารักของ “น้องหมูเด้ง” ซุปตาร์สัตว์ป่าขวัญใจมหาชน ซึ่งยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง เด็ก ๆ ต่างตื่นเต้นกับการได้เห็นตัวจริงในช่วงเวลาเดินเล่นและลงเล่นน้ำ ท่ามกลางการดูแลอำนวยความสะดวกและจัดระเบียบการเข้าชมอย่างเป็นระบบของเจ้าหน้าที่
ขณะเดียวกัน โซนกิจกรรมส่องสัตว์ป่าและขบวนพาเหรดเพนกวิน ยังคงเป็นอีกหนึ่งไฮไลต์ที่ได้รับความสนใจจากกลุ่มครอบครัวซึ่งใช้โอกาสวันหยุดยาวทำกิจกรรมร่วมกันอย่างอบอุ่น สร้างบรรยากาศคึกคักทั่วทั้งสวนสัตว์
ด้านการจราจรบริเวณทางเข้าสวนสัตว์ มีปริมาณรถสะสมเพิ่มขึ้นตามลำดับ แต่เจ้าหน้าที่ยังสามารถบริหารจัดการพื้นที่จอดรถและการระบายรถได้อย่างเพียงพอ
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์เข้าชมฟรีได้โดยแสดงบัตรประชาชนตัวจริง ณ ประตูทางเข้า สิทธิ์ดังกล่าวครอบคลุมเฉพาะค่าบัตรผ่านประตูเท่านั้น (ไม่รวมค่าพาหนะและกิจกรรมอื่น ๆ) โดยโครงการนี้เปิดให้เข้าชมฟรีถึงวันที่ 4 มกราคม 2569
นางสาวจีรนัสน์ ใจน้อย อายุ 16 ปี นักท่องเที่ยวจากกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า รู้สึกดีใจที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจัดกิจกรรมเข้าชมฟรี ทำให้ตนเองและครอบครัวได้เดินทางมาดูสัตว์ต่าง ๆ โดยเฉพาะคาปิบาราและ “น้องหมูเด้ง” และอยากให้มีโครงการลักษณะนี้ในปีต่อ ๆ ไป
ขณะที่ นางสุภาพร นักท่องเที่ยวอีกคน กล่าวว่า เดินทางมาเที่ยวบางแสนและทราบข่าวว่าสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเปิดให้เข้าชมฟรี จึงพาครอบครัวและลูก ๆ มาเที่ยว พร้อมพาลูกมาดูช้างและหมูเด้ง ซึ่งเด็ก ๆ รู้สึกตื่นเต้นและมีความสุขเป็นอย่างมาก พร้อมขอบคุณกิจกรรมดี ๆ ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจัดขึ้นเพื่อคืนความสุขให้กับนักท่องเที่ยวในช่วงปีใหม่