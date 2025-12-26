ฉลองปีใหม่ “เที่ยวอุทยานฯ ฟรี 5 วัน” พร้อมแจกกล้าไม้ไปปลูกฟรี!

กรมอุทยานฯ มอบของขวัญปีใหม่ 2569 ให้คนไทย เปิดให้เข้าเที่ยวอุทยานแห่งชาติฟรี 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค. 68 - 4 ม.ค. 69 พร้อมแจกกล้าไม้ให้กลับไปปลูกที่บ้านฟรีอีกด้วย
เฟซบุ๊กเพจกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้ข้อมูลว่า
ท่องเที่ยวอุทยานฯไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ไปได้ทุกที่ เที่ยวฟรี 5 วัน 🏔️
กรมอุทยานฯ มอบของขวัญปีใหม่ 2569 ให้คนไทย
✅ เข้าฟรี 31 ธ.ค. 68 - 4 ม.ค. 69 (คนไทย + รถยนต์)
✅ มีจุดพักรถ 320 จุด บริการน้ำดื่ม/กาแฟ/ห้องน้ำฟรี
✅ แจกกล้าไม้กลับไปปลูกที่บ้านฟรี
เดินทางปลอดภัย มีความสุขกับธรรมชาติ แล้วอย่าลืมรักษาความสะอาดกันด้วยนะทุกคน
💚 สอบถามเพิ่มเติม สายด่วน 1362
