นักท่องเที่ยวนับพันร่วมรับแสงแรกแห่งสยามที่ผาชะนะได ขอพรให้ทหารชายแดน

อุบลราชธานี - นักท่องเที่ยวนับพันแห่ชมความงาม รับแสงแรกแห่งสยาม 2569 ณ จุดชมวิวผาชะนะได อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ท่ามกลางอุณหภูมิ13 องศาเซลเซียส และขอให้แสงแรกแห่งสยามเป็นแสงสว่างของประเทศไทย พร้อมส่งกำลังใจให้ทหารชายแดน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แต่เช้าตรู่ของวันนี้ (1 ม.ค.) นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติร่วม 1,000 คนรวมตัวกันบริเวณจุดชมวิวผาชะนะได อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ชมบรรยากาศแสงแรกก่อนใครในสยาม เพื่อเป็นการเสริมพลัง ความเป็นสิริมงคลให้ชีวิต รับความสดใส สว่างรุ่งโรจน์เหมือนแสงตะวันในวันปีใหม่ 2569
โดยในวันนี้พระอาทิตย์ขึ้นพ้นขอบฟ้าเวลา 06.30 น. ท่ามกลางอุณหภูมิลดต่ำถึง 13 องศาเซลเซียส
นายปรีดา ด๊ะศิริ อายุ 24 ปี นักท่องเที่ยวจากกรุงเทพฯ เปิดเผยว่า ทุกปีใหม่จะมาเยี่ยมคุณยายที่จังหวัดอุบลราชธานี เพราะเป็นบ้านเกิดของคุณแม่ สำหรับผาชะนะไดเป็นอันซีนมาตั้งนานแล้ว แต่ไม่ค่อยรู้จัก ปีใหม่ปีนี้จึงเป็นปีแรกในชีวิตของตนเองและครอบครัวที่มา ซึ่งประทับใจมาก ผาชะนะได มีอันซีนตรงที่ความสวยงามและวลีเด็ด “แสงแรกแห่งกรุงสยาม”
ปี 2569 อยากจะฝากไปถึงแนวรบของจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นจุดเสี่ยงมีการปะทะกับกัมพูชา ถึงแม้จะมีการผ่อนคลาย ก็อยากจะขออวยพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือ ส่งกำลังใจให้กับทหารแนวหน้าที่ปกปักรักษาแผ่นดินไทย รักษาชีวิตของประชาชน แสงแรกแห่งสยาม ณ จุดนี้ให้เป็นแสงสว่างของประชาชน ของพี่ทหารแนวหน้า