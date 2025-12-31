สลด!หญิงชาวหล่มสักน้อยใจถูกกีดกันไม่ให้พบลูก จอดรถรมควันเสียชีวิต

ลำพูน - เศร้าสลดวันส่งท้ายปี..หญิงชาวหล่มสัก ทิ้งจดหมายระบายถูกอดีตสามีกีดกันไม่ให้พบลูก มาดักรอปีแล้วปีเล่าก็ยังไม่ได้เจอ จอดกระบะตั้งเตารมควันตัวเองเสียชีวิตคารถ
เมื่อเวลา 14.30 น.วันนี้(31ธ.ค.68 ) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองลำพูน ร่วมกับเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยและเจ้าหน้าที่นิตเวชลำพูน ร่วมกัน ตรวจสอบร่างของนางสาวชื่นฤดี (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 42 ปี ที่อยู่ตามบัตรประชาชนเลขที่ 44 หมู่ที่ 7 ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ หลังจากใช้เตาอังโล่จุดถ่านแล้วรมควันตัวเองจนเสียชีวิต
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในรถพบเตาอังโล่มีถ่านไหม้ดับไปแล้ว นอกจากนั้นยังพบสุรายี่ห้อหนึ่งวางอยู่บนเบาะนั่งด้านข้าง 1 แบน พร่องไปเล็กน้อย มีแหนมวางอยู่ 1 ห่อนอก และเบียร์วางอยู่อีก 1 กระป๋อง
บริเวนหน้ากระจกรถด้านในพบบัตรประชาชนวางทับจดหมายที่เขียนด้วยลายมือจำนวน 1 ฉบับ เนื้อหาระบุว่ามาดักรอลูกกี่ปีแล้วไม่ได้เจอ ลูกชื่อ “น้องไมค์” ถูกขัดขวางจากอดีตสามี อยากกอดลูก และรู้สึกผิดหวังเสียใจที่ครอบครัวล้มเหลวในชีวิตคู่ นอกจากนั่นยังระบุว่าขอโทษพ่อแม่พร้อมกับสั่งเสียให้มอบทรัพย์สินต่างๆให้ลูกและพ่อแม่
หลังการตรวจสอบเจ้าหน้าที่พยายามติดต่อญาติผู้เสียชีวิตแต่ยังติดต่อไม่ได้ จากนั้นได้นำร่างส่ง ระ.ลำพูน เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป