คักคัก สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ชลบุรีระบบแบ่งเขตวันแรก พรรคใหญ่ส่งผู้สมัครครบทั้ง 10 เขต

ศูนย์ข่าวศรีราชา –คึกคักบรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้ง ส.ส.ระบบเขตวันแรกใน จ.ชลบุรี พรรคใหญ่ส่งผู้สมัครลงครบทั้ง 10เขตเลือกตั้ง ท่ามกลางเสียงเชียร์สนั่นจากกองเชียร์ที่ขนกันมาเพียบ
วันนี้ ( 27 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร ระบบเขต วันแรกใน จ.ชลบุรี ซึ่งจัดขึ้นที่ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลนครบ้านสวน อ.เมืองชลบุรี ว่าคึกคักตั้งแต่เวลา 08.00 น.ที่ผ่านมา โดยมีพรรคการเมืองใหญ่ทั้ง พรรคภูมิใจไทย ที่นำโดย นายสุชาติ ชมกลิ่น พรรคเพื่อไทย ,พรรคประชาธิปัตย์ ,พรรคพลังประชารัฐ ,พรรครวมไทยสร้างชาติ และพรรคประชาชน ที่มี “ไอซ์ รัชชนก” มาร่วสังเกตการณ์ ท่ามกลางเสียงเชียร์จากกองเชียร์ที่ขนกันมาแบบจัดเต็ม
โดย กกต.จะเปิดรับสมัครไปถึงวันที่ 31ธ.ค. 2568 และจะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 8 ก.พ.2569 ทั้งนี้เขตเลือกตั้งที่ 1 นายสุชาติ ชมกลิ่น จับฉลากได้หมายเลข 1 ,นายวรท ศิริรักษ์ ผู้สมัครพรรคประชาชน ได้หมายเลข 7 ,นายรัฐรุจน์ ปิยะพงศ์ พรรคเพื่อไทย ได้หมายเลข 4
ส่วนเขตเลือกตั้งที่ 2 น.ส. วรรณิดา พรรคประชาชน ได้หมายเลข 1 , ร.อ. ธนวัฒน์ ภาวสุทธิ์ พรรคภูมิใจไทย หมายเลข 3 ,นายคงพัชร ไขรัศมี พรรคเพื่อไทย หมายเลข 6
เขตเลือกตั้งที่ 3 นายชวาล พลเมืองดี พรรคประชาชน หมายเลข 1 ,ร้อยตำรวจเอก สิทธิพัฒน์ ภาวสุทธิ์ พรรคภูมิใจไทย หมายเลข 2 ,นายพายุ เนื่องจำนงค์ พรรคเพื่อไทย หมายเลข 5
เขตเลือกตั้งที่ 4 น.ส.นภัสวรรณ มณีรัตน์โรจน์ พรรคประชาชน หมายเลข 2 , นายลิขิต อัศวจารุวรรณ พรรคเพื่อไทย หมายเลข 3 , นายจิรวุฒิ สิงห์โตทอง พรรคภูมิใจไทย หมายเลข 5
เขตเลือกตั้งที่ 5 นายณรงธร โพธิ์หมื่น พรรคประชาชน หมายเลข 2 , นายอนันต์ ปรีดาสุทธิจิต หมายเลข 3 ,นายประมวล เอมเปีย พรรคเพื่อไทย หมายเลข 7
เขตเลือกตั้งที่ 6 นายษรกฤต ผลลูกอินทร์ พรรคเพื่อไทย หมายเลข 1 ,นางนฤมาศ เปลี่ยนบัณฑิตพรรคประชาชน ได้หมายเลข 7 ,นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ พรรคภูมิใจไทย หมายเลข 8
เขตเลือกตั้งที่ 7 นายสหัสวัต คุ้มคง หมายเลข 1 ,นายนฤพล นิยมทรัพย์ หมายเลข 5 และ นายสงกรานต์ ภาชนะ พรรคภูมิใจไทย หมาย 6
เขตเลือกตั้งที่ 8 นายชาญยุทธ เฮงตระกูล พรรคเพื่อไทย หมายเลข 3 , นายชวลิตร แสงอุทัย พรรคภูมิใจไทย หมายเลข 5 และ น.ส. มนัสวิน จันทร์เจริญ หมายเลข 7
ขณะที่เขตเลือกตั้งที่ 9 นายยอดชาย พึ่งพร พรรคประชาชน หมายเลข 5 , นายรัฐกิจ เฮงตระกูล พรรคเพื่อไทย หมายเลข 6 ,นายแมน อินทร์พิทักษ์ พรรคภูมิใจไทย หมายเลข 8
ส่วนเขตเลือกตั้งที่ 10 นายพนธกร ใคร่ครวญ พรรคภูมิใจไทย หมายเลข 2 ,นายอัครเศรษฐ รักษ์สกุลสงสัย พรรคเพื่อไทย หมายเลข 3 และนายธนาธาร ประมูลพงษ์ พรรคประชาชน หมายเลข 5