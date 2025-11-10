เพื่อไทยลงพื้นที่น้ำท่วมโผงเผง อ่างทอง มอบถุงยังชีพ จี้ "อนุทิน" ไปดูด้วยตาตัวเอง

พรรคเพื่อไทยลงพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม ต.โผงเผง อ่างทอง มอบถุงยังชีพให้กำลังใจชาวบ้าน จี้ ‘อนุทิน’ ลงพื้นที่ด้วยตาจริง แนะรัฐบาลทำงานเป็นเอกภาพช่วยเหลือประชาชนเร่งด่วน
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 พรรคเพื่อไทย นำโดย นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรค และ สส.เชียงใหม่ ทพญ.ศรีญาดา ปาลิมาพันธ์ นายทะเบียนพรรค และ สส.บัญชีรายชื่อ ดร.ลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ รองเลขาธิการพรรค นายพายุ เนื่องจำนงค์ รองโฆษกพรรค นส.เพ็ญชิสา หงษ์อุปถัมภ์ชัย สส.บัญชีรายชื่อ นายณษกร เครือศิริ ว่าที่ผู้สมัคร สส.อ่างทอง ลงพื้นที่ หมู่ 5 ต.โผงเผง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง พูดคุยรับฟังปัญหาของชาวบ้าน ซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลานาน รวมถึงมอบถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องใช้จำเป็น ช่วยเหลือชาวบ้านผู้ประสบภัย
นายจุลพันธ์กล่าวว่า วันนี้มีความเป็นห่วงสถานการณ์น้ำท่วม หลายพื้นที่ภาคกลางประสบปัญหาน้ำท่วม ตั้งแต่ สุโขทัย ลงมาถึง อ่างทอง สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา โดยปีนี้ฝนตกหนักในรอบ 40 ปี รวมถึงพนังกั้นน้ำแตก 3 จุด
ที่ผ่านมาการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมไม่เคยถูกจัดการอย่างเป็นรูปธรรม เบื้องต้นต้องมีระบบเปิดปิดประตูน้ำอัตโนมัติ, ภาครัฐต้องช่วยยกบ้านให้สูงขึ้น ซึ่งในอนาคตพรรคเพื่อไทยจะมีนโยบายการจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ลดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ส่วนเรื่องเงินเยียวยาน้ำท่วมต้องมีการแก้ไข ให้บ้านเรือนที่แช่น้ำเป็นระยะเวลานาน ต้องได้เงินช่วยเหลือมากกว่าหลักเกณฑ์เดิม
นายจุลพันธ์กล่าวว่า ไม่ว่าจะเกิดภัยพิบัติอะไรก็ตาม นายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทย ทั้งนายเศรษฐา ทวีสิน และ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ได้ลงพื้นที่ให้กำลังใจพี่น้องประชาชน แต่ยังไม่เห็นนายกฯ อนุทิน ชาญวีรกูล ลงพื้นที่ จึงเรียกร้องให้นายกฯ อนุทิน ลงพื้นที่ดูปัญหาด้วยตาจริง ไม่อยากให้ฟังแต่รายงานของข้าราชการ รวมถึงการโยนปัญหาความรับผิดชอบไปมาระหว่างพรรคร่วมรัฐบาล 2 กระทรวง อยากให้นายกฯ อนุทิน สั่งการให้เป็นหนึ่งเดียว เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นเอกภาพ ปรับวิธีการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วน
“เราทำงานอย่างหนักใกล้ชิดประชาชน รับฟังปัญหาเพื่อแก้ไขปัญหากับพี่น้องประชาชน พรรคเพื่อไทยไม่ทิ้งประชาชน ขอส่งกำลังใจให้กับพี่น้องทุกคน“ นายจุลพันธ์กล่าว