เหยื่อถังน้ำมันเตาโรงงานยางมะตอยฯ ลำพูนระเบิด ดับเพิ่มอีก 1 ราย

ลำพูน - เศร้าสลด..เหยื่อถังน้ำมันเตาโรงงานยางมะตอยฯ บ้านโฮ่ง ลำพูน ระเบิดดับเพิ่มอีกราย..เป็นพ่อเฒ่าคนงานวัย 70 รวมเสียชีวิตสังเวยแล้ว 2 ศพ ยังเจ็บสาหัสอีก 1 ราย
กรณีถังน้ำมันเตาโรงงานยางมะตอย หจก.เอกภพก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านป่าพลู ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน ได้เกิดระเบิดขึ้นระหว่างการซ่อมบำรุง เมื่อวันที่ 14 ก.ย.ที่ผ่านมา ทำให้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ 1 รายคือนายณัฐวุฒิ แสนละมุง อายุ 37 ปี คนงานชาวป่าซาง
นอกจากนั้นยังมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีกจำนวน 2 ราย ได้แก่ นายมนต์เทียน ศรีบุญเรือน อายุ 46 ปี และนายชุมพล จอมมณี อายุ 70 ปี คนงานชาวบ้านป่าดำ อ.บ้านโฮ่ง ซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยได้นำตัวส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง ก่อนถูกนำตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลลำพูน เนื่องจากอาการสาหัส
ล่าสุดสายวันนี้ (15 ก.ย.) เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากญาติผู้บาดเจ็บว่า นายชุมพล จอมมณี หนึ่งในสองคนงานที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุดังกล่าวได้เสียชีวิตลงแล้วที่โรงพยาบาลลำพูน ทางด้าน พ.ต.ต.จีรศักดิ์ สักดิ์สม สารวัตรสอบสวนเวร สภ.บ้านโฮ่ง อยู่ระหว่างสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ขณะที่นายสริยาวุธ ทองเที่ยง ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย เขต 5 พร้อมกับคณะทำงาน ได้เดินทางไปตรวจที่เกิดเหตุ เพื่อหาสาเหตุของการระเบิดเพื่อหามาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยอีก
ด้านเจ้าหน้าที่แรงงานจังหวัดลำพูน เจ้าหน้าที่สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูนและส่วนที่เกี่ยวข้องที่ลงพื้นที่ตรวจที่เกิดเหตุด้วย ระบุถึงการช่วยเหลือเบื้องต้นว่า ญาติผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินเยียวยาตามกฎหมาย เบื้องต้น 1,461,000 บาท ส่วนผู้บาดเจ็บก็จะรักษาตามอาการตามสิทธิผู้ประกันตนทุกอย่าง