สองหนุ่มซิ่งกระบะคอก ซุกบุหรี่–เบียร์เถื่อนค่า 2 ล้าน เสียหลักตกข้างทางไปไม่รอด สารภาพวิ่งของให้นายทุนมหาชัย ค่าจ้างหัวละ 6,000

กาญจนบุรี - ขบวนการขนสินค้าเถื่อนข้ามแดนสะดุดช่วงหยุดยาวปีใหม่ 2569 สองหนุ่มซิ่งกระบะคอกคลุมผ้าใบมิดชิด ซุกบุหรี่ เบียร์ และเครื่องดื่มพลังงานเถื่อนมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท เสียหลักตกข้างทางบนถนนสายสังขละบุรี–ทองผาภูมิ ก่อนถูกจับคาหนังคาเขา สารภาพรับจ้างส่งให้นายทุนปลายทาง “มหาชัย–สมุทรสาคร”
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงเทศกาลหยุดยาวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2569 จังหวัดกาญจนบุรีได้ระดมกำลังบูรณาการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายอย่างเข้มข้นทั้ง 13 อำเภอ โดยเน้น 5 อำเภอชายแดนติดประเทศเมียนมา ได้แก่ อ.สังขละบุรี อ.ทองผาภูมิ อ.ไทรโยค อ.เมือง และ อ.ด่านมะขามเตี้ย
ล่าสุดเมื่อเวลา 03.30 น. วันที่ 30 ธันวาคม 2568 เจ้าหน้าที่ชุดบูรณาการออกลาดตระเวนบนถนนสาย 323 สังขละบุรี–ทองผาภูมิ ตรวจพบรถกระบะคอก อีซูซุ ดีแม็กซ์ สีขาว ทะเบียน 4ฒช 1780 กทม. คลุมผ้าใบมิดชิด มีชาย 2 คนโดยสารมา ลักษณะตรงกับสายข่าว เจ้าหน้าที่จึงติดตาม
กระทั่งรถคันดังกล่าวเสียหลักตกข้างทาง บริเวณเนินยาว หมู่ 3 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี ไม่สามารถขับต่อไปได้ เจ้าหน้าที่จึงเข้าควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ได้ ทราบชื่อ นายสิรดนัย เรืองเมธาสิทธิ์ อายุ 24 ปี คนขับ และ นายแอ๊ด (ไม่มีนามสกุล) อายุ 36 ปี บุคคลไม่มีสัญชาติไทย
จากการตรวจค้นร่วมกับด่านศุลกากรสังขละบุรี พบของกลางเป็นสินค้าหนีภาษีจำนวนมาก อาทิ บุหรี่พม่าตราไชโย 80,000 มวน เบียร์เมียนมาร์ 3,504 กระป๋อง เบียร์ ABC 2,184 กระป๋อง เครื่องดื่มชูกำลัง–กาแฟ–สปอร์ตเอนเนอร์จีหลายรายการ ยากันยุง ยาเคี้ยว และเส้นหมี่พม่า รวมมูลค่าประมาณ 2 ล้านบาท
สอบสวนผู้ต้องหาทั้งสองให้การรับสารภาพว่า รับจ้างขนสินค้าจากโกดังในพื้นที่ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี เพื่อนำไปส่งให้นายทุนชื่อ “นางเอ” ในพื้นที่ ต.มหาชัย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร โดยจะได้รับค่าจ้าง คนละ 6,000 บาท
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหา “ร่วมกันมีไว้ในครอบครองเพื่อขายซึ่งสินค้าที่มิได้เสียภาษี” ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.สังขละบุรี ดำเนินคดีตามกฎหมาย