สุดอลังการ!ซุ้มไฟประดับสะพานนวรัฐ พร้อมการแสดงจัดเต็มฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

เชียงใหม่ -เทศบาลนครเชียงใหม่เนรมิตสะพานนวรัฐด้วยไฟประดับสว่างไสวงดงามตระการตา พร้อมเวทีการแสดงและการจุดพลุเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ภายใต้การน้อมถวายความอาลัยและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จัดเต็มสุดอลังการ เพิ่มการแสดงสื่อผสมทางน้ำ และคีตศิลป์จากศิลปินท้องถิ่นชาวเชียงใหม่
ช่วงค่ำวันที่ 29 ธ.ค.68 ที่สะพานนวรัฐ ในตัวเมืองเชียงใหม่ นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงใหม่ เปิดซุ้มไฟประดับสะพานนวรัฐ เพื่อเฉลิมฉลองการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2569 ภายใต้การน้อมถวายความอาลัยและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในชื่องาน “มิ่งมวลบุปผา มหาราชินี สมเด็จพระพันปีหลวง” ถ่ายทอดการถวายสักการะบูชาอันสูงสุด ผ่านรูปแบบเครื่องบูชาพื้นเมืองและงานหัตถศิลป์ล้านนาอันทรงคุณค่า
โดยแนวคิดการออกแบบในปีนี้ ยึดศิลปกรรมพื้นเมืองล้านนาเป็นหัวใจหลัก นำลวดลายมงคล “ดอกจั๋นแปดกลีบ” ซึ่งสื่อถึงความเป็นสิริมงคลทั้งแปดทิศ ผสานกับลายก้างปลาและลายแตะมาลา หรือตุงดอกไม้พันดวง จัดวางเป็นองค์ประกอบของเครื่องสักการะบูชาสูงสุด พร้อมประดับด้วยดอกไม้มงคลนามพระราชทานทั้ง 4 ชนิด ได้แก่ ดอกกุหลาบควีนสิริกิติ์ ดอกกล้วยไม้คัทลียาควีนสิริกิติ์ ดอกดอนญ่าควีนสิริกิติ์ และดอกบัวควีนสิริกิติ์ เพื่อถวายเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์อย่างสมพระเกียรติ
ทั้งนี้ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวเชียงใหม่ ทรงสนับสนุนและอุปถัมภ์งานศิลปะทุกแขนง จนก่อเกิดโครงการพัฒนาจำนวนมาก เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่คู่แผ่นดินล้านนา
สำหรับช่วงตลอด 3 วันของการจัดงานที่สะพานนวรัฐจะเต็มไปด้วยกิจกรรมและการแสดงหลากหลายรูปแบบ ทั้งการแสดงสื่อผสมทางน้ำและคีตศิลป์จากศิลปินท้องถิ่นชาวเชียงใหม่ สะท้อนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมอย่างงดงาม โดยวันที่ 29 ธันวาคม 2568 พบกับการแสดงจาก วงตู่ ดารณี, JUJI – จูจิ, SmarnSoul และ moonhunters วันที่ 30 ธันวาคม 2568 เพลิดเพลินกับบทเพลงจาก วงอ้อม รัตนัง, ซายูริแบนด์, Chiangmai BLUES, เหินฟ้า ล้านนาไทย และเดอะเพอะ
ส่วนคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ร่วมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยบทเพลงจาก คณะสุเทพการบันเทิง, thesalor – เดอะสะล้อ, วงไม้เมือง และ SL Music พร้อมกิจกรรมนับถอยหลังสู่ศักราชใหม่อย่างเป็นสิริมงคล ท่ามกลางบรรยากาศแสงไฟอันงดงามริมแม่น้ำปิง และการจุดพลุเทิดพระเกียรติที่เน้นความสวยงามสงบนิ่ง ให้แสงไฟบนท้องฟ้าเป็นสัญลักษณ์แห่งความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ซึ่งสถิตอยู่ในหัวใจของปวงชนชาวไทยตลอดไป