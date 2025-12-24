การบินไทย เปิดตัว “ปานบุปผา”เข็มกลัดดอกกล้วยไม้ ผลิตจากฝาขวดพลาสติก

การบินไทย และ PIPATCHARA ร่วมเปิดตัว “ปานบุปผา”เข็มกลัดดอกกล้วยไม้ ผลิตจากฝาขวดพลาสติก สู่ศิลปะประดับบนเครื่องแบบพนักงาน
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดตัว “ปานบุปผา” เข็มกลัดดอกกล้วยไม้คอลเลกชันพิเศษที่สร้างสรรค์ร่วมกับ PIPATCHARA แบรนด์ออกแบบยั่งยืนสัญชาติไทย ผลิตจากฝาขวดน้ำแร่ Royal Orchid ที่ใช้แล้วจากบนเที่ยวบินและบริการภาคพื้น ผ่านกระบวนการออกแบบและแปรรูปใหม่เป็น “ศิลปะประดับ” (Wearable Art) โดยจะเริ่มประดับบนเครื่องแบบพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและพนักงานภาคพื้น ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2569 เป็นต้นไป
โครงการนี้เกิดจากความร่วมมือของพนักงานการบินไทยทุกภาคส่วนในการคัดแยกและรวบรวมวัสดุ ก่อนส่งต่อให้ PIPATCHARA สร้างสรรค์และแปรรูปด้วยกระบวนการผลิตที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนชุมชน สะท้อนการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) อย่างเป็นรูปธรรม สร้างรายได้และความภาคภูมิใจให้แก่ช่างฝีมือท้องถิ่น
“ปานบุปผา” จึงไม่เพียงเป็นเครื่องประดับบนเครื่องแบบ แต่สะท้อนแนวคิดด้านความยั่งยืนของการบินไทยอย่างเป็นรูปธรรม เชื่อมโยงพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ของนักออกแบบไทย เข้ากับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และความร่วมมือภายในองค์กร สอดคล้องกับภาพลักษณ์ของการบินไทยที่เป็นสายการบินที่ทันสมัย ใส่ใจสังคม และมุ่งสู่ความยั่งยืนในระยะยาว