“ขัคติยา”ถามโฆษก รบ.สับสนเวลาหรือสร้างภาพขยัน? หลังอ้างนายกฯ บิน 6 ชม.สั่งงานแล้ว 7 ชม.

นางสาวขัตติยา สวัสดิผล สส.บัญชีรายชื่อและรักษาการรองโฆษกพรรคเพื่อไทย โพสต์ X กล่าวถึงกรณีที่นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุข้อความว่านายกรัฐมนตรีทำงานบนเครื่องบินหารือกับรัฐมนตรี บิน 6 ชั่วโมงแต่สั่งงานบนเครื่องบินไป 7 ชั่วโมงว่า ไม่แน่ใจว่าโฆษกรัฐบาลสับสนเวลาหรือไม่ หรือว่าปัญหารุมเร้ารัฐบาลจนต้องรีบสร้างภาพขยันไว้ก่อน โดยนางสาวขัตติยาเขียนข้อความดังนี้
“นายกอนุทินอยู่บนเครื่อง 6 ชั่วโมง แต่โฆษกกลับบอกว่าสั่งงานไปแล้ว 7 ชั่วโมง ไม่แน่ใจว่าท่านโฆษกสับสนเวลาระหว่างประเทศต้นทางกับปลายทาง หรือนับเวลาแบบ “มิติคู่ขนาน” กันแน่คะ
หรือจริง ๆ ที่ต้องเร่งสั่งงานนัก เพราะช่วงนี้ปัญหากำลังรุมเร้าทุกด้าน รัฐมนตรีลาออก นโยบายไม่ปัง เรื่องเทาๆ ก็ถาโถมไม่หยุด เลยต้องเร่งสร้างภาพให้ดูขยันไว้ก่อน เพราะยังไม่มีผลงานจริงให้เห็นเป็นรูปธรรม (แถมวันนี้ ภรรยาก็โดนครหาว่าคุกคามสื่ออีก)
แต่สุดท้าย ประชาชนคงไม่ได้อยากรู้หรอกค่ะว่าใครสั่งงานกี่ชั่วโมง แต่อยากเห็นผลของงานมากกว่า เพราะต่อให้สั่งงานบนฟ้าเกินเวลา แต่ถ้าประเทศยังไม่ขยับไปข้างหน้า มันก็ไม่ต่างอะไรจากเที่ยวบินที่ยังวนอยู่บนอากาศ ไม่รู้จะลงจอดเมื่อไหร่
เดี๋ยวต่อไปจะจำไว้แล้วนะ…เกินไปแล้วนะ”