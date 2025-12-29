ชรบ.ทุกหมู่บ้านเร่งสำรวจจุดระเบิดตกหลังประชาชนพากันกลับอยู่บ้านกันแล้ว

สุรินทร์-สภาพวัดชายแดน พังราบเป็นหน้ากอง หลังถูกเขมรยิงจรวด BM-21 ถล่มเป็นครั้งที่ 2 ขณะที่ ชรบ.ทุกหมู่บ้านเร่งสำรวจหาจุดระเบิดตก หลังประชาชนเริ่มกลับบ้านแล้ว
วันนี้( 29 ธ.ค.)เวลา 10.30 น.นายรุจิภาส มีกุศล สมาชิกวุฒิสภา จ.สุรินทร์ ในนามตัวแทนของคณะ สว.จ.สุรินทร์ พร้อมด้วยนายกมล ยุกต์วัฒนพงศ์ ,นายลาภิศ นามไพร ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมาธิการการกฎหมายและการยุติธรรม วุฒิสภา,นายพิรุณ อุ่นศรี ผู้ช่วยดำเนินงานสมาชิกวุฒิสภา นายรุจิภาส มีกุศล, นางสาวพรรธนัชญมน พัชรณภัสสกุล และคณะทีมงาน ลงพื้นที่ไปยังวัดบ้านไทยนิยมพัฒนาราม บ.ไทยนิยมพัฒนา ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ เพื่อติดตามดูสภาพความเสียหายของศาลาการเปรียญภายในวัดที่ถูกจรวด BM-21 ของทหารกัมพูชายิงมาตกใส่รอบที่ 2 หลังจากก่อนหน้านี้ที่มีการสู้รบเมื่อปลายเดือน ก.ค.68 ก็ถูกทหารกัมพูชายิงปืนใหญ่ตกมาใส่กุฏิที่เป็นห้องแถวด้านหลังวัด เสียหายมาแล้วอีกด้วย
ก่อนที่คณะจะเดินทางไปมอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค ให้กับเจ้าหน้าที่ทหารแนวหน้าที่ปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่ชายแดนด้านปราสาทตาควายและเนิน 350 ที่ฐานปฏิบัติการแห่งหนึ่งในพื้นที่ ผ่าน ร.ท.ธวัชชัย มีสุข นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือน กองพันทหารราบที่ 22 หน่วยเฉพาะกิจที่ 2 ที่เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับกำลังพลในพื้นที่ต่อไป
หลังจากนั้นคณะได้นำสิ่งของอุปโภค-บริโภค ไปมอบให้เจ้าหน้าที่ทหารแนวหน้าที่ชายแดนช่องจอม ต.ด่าน อ.กาบเชิงฯโดยมอบผ่าน จ.ส.อ.วรเดช บุตตะวัง จ่ากองร้อย ร้อย ฉก.ทพ.26 ที่ฐานปฏิบัติการในพื้นที่เช่นกัน ทั้งนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ จนท.ทหารชายแดนได้ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของประเทศไทยต่อไป
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ หลังจากมีการลงนามหยุดยิง 72 ช.ม.ของไทยและกัมพูชา และมีการประกาศให้ประชาชนกลับบ้านได้ในบางพื้นที่ที่ไม่มีกระสุนตก โดยผู้นำชุมชนและ ชรบ.ในแต่ละหมู่บ้านต่างเร่งออกสำรวจร่องรอยกระสุนที่ถูกยิงมาตกและตกค้างในพื้นที่หมู่บ้านของตนเอง พบว่าในพื้นที่ทุ่งนาและไร่สวนของชาวบ้านในพื้นที่ บริเวณทิศใต้ของหมู่บ้านด่าน ม.18 ต.ด่าน อ.กาบเชิงฯผู้นำชุมชนและ ชรบ.ได้ออกสำรวจพื้นที่พบรอยลูกปืนใหญ่ไม่ทราบชนิดตกใส่ทุ่งนาเป็นหลุมกว้าง จำนวน 3 หลุมและพบเศษเหล็กของหัวระเบิดไม่ทราบชนิดตกอยู่ ซึ่งจะได้แจ้งให้ จนท.หน่วย EOD เข้ามาตรวจสอบต่อไป