ชัยนาทแถลงจัดงาน “มหกรรมเดินป่าเขาราวเทียน Hankha Festival 2026” ชวนสายธรรมชาติ ตั้งแคมป์–ฟังดนตรี–เรียนรู้ป่าชุมชน กระตุ้นท่องเที่ยวท้องถิ่น

ชัยนาท - จังหวัดชัยนาท เตรียมจัดงาน “มหกรรมเดินป่าเขาราวเทียน Hankha Festival 2026 ณ ป่าชุมชนเขาราวเทียน อ.หันคา ชูคอนเซ็ปต์ “ตั้งแคมป์ ฟังดนตรี กับกิจกรรมดี๊ดี ที่เขาราวเทียน” ระหว่างวันที่ 9–11 มกราคม 2569
วันนี้ (25 ธ.ค.) ที่บริเวณป่าชุมชนเขาราวเทียน บ้านบุทางรถ หมู่ที่ 5 ตำบลเด่นใหญ่ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท นายวิษณุ วิทยวราวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วย นายเมธรวิสร์ วรินภิรย์ ปลัดอาวุโสอำเภอหันคา นางธิตินันท์ นิลสนธิ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่ นายมนัส ม่วงเกิด ประธานป่าชุมชนเขาราวเทียน และนางสาวอนุชิดา อ้วนสกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมเดินป่าเขาราวเทียน Hankha Festival 2026” ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9–11 มกราคม 2569 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนชาวอำเภอหันคา กลุ่มอนุรักษ์ป่าเขาราวเทียน และสื่อมวลชน เข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวอย่างคึกคัก
นายวิษณุ วิทยวราวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เปิดเผยว่า ป่าชุมชนเขาราวเทียน บ้านบุทางรถ อำเภอหันคา เดิมเคยเป็นพื้นที่เขาหัวโล้นจากการบุกรุกทำลายป่า แต่ด้วยความร่วมมือและความเข้มแข็งของชุมชนที่รวมตัวกันอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ ทำให้ผืนป่ากลับมามีความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สำคัญของจังหวัดชัยนาท
นอกจากนี้ พื้นที่เขาราวเทียนยังมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เป็นดินแดนแห่งตำนานการต่อสู้ระหว่างผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ นำโดย พ.ต.ต.ขุนพันธรักษ์ราชเดช ผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท ในช่วงปี พ.ศ.2488–2490 กับกลุ่มจอมโจรในอดีต อาทิ เสือฝ้าย เสือย่อม เสือใบ เสือดำ และเสือมเหศวร ซึ่งเคยใช้พื้นที่ป่าแห่งนี้เป็นแหล่งหลบซ่อน ก่อนจะถูกทางการปราบปรามและปิดตำนานเสือร้ายในที่สุด
ปัจจุบัน ป่าชุมชนเขาราวเทียนได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เปิดเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ ควบคู่กับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท กล่าวต่อว่า การจัดงาน “มหกรรมเดินป่าเขาราวเทียน Hankha Festival 2026” ในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ตั้งแคมป์ ฟังดนตรี กับกิจกรรมดี๊ดี ที่เขาราวเทียน” โดยบูรณาการความร่วมมือจากจังหวัดชัยนาท สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างทั่วถึง
ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ พิธีเปิดงานพร้อมการแสดงแสง สี เสียง สื่อผสมชุด “งามธรรมชาติ งามวัฒนธรรม ตำนานเสือกับขุนพันธ์ ที่หันคา” การแสดงดนตรีโฟล์กซอง และวงดนตรีชื่อดัง อาทิ วงเทนเซนท์วาไรตี้ วงเสริมสุข วง THE LAMUD เพชรบุรี พร้อมคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง โดยวันที่ 9 มกราคม 2569 พบศิลปิน “วัชราวลี” วันที่ 10 มกราคม 2569 พบศิลปิน “FREEHAND” และวันที่ 11 มกราคม 2569 พบศิลปิน “FULL”
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมปลูกป่า บวชป่า ลานกางเต็นท์ ชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า ฟังตำนานหุบเสือจากผู้นำเดินป่า กิจกรรมวิ่งเทรลเส้นทางธรรมชาติ กิจกรรม Body Paint การสาธิตและแข่งขันทำอาหารจากหน่อไม้ การอัดหน่อไม้ใส่ขวด ยิงหนังสติ๊ก รวมถึงโซนเที่ยว ชิม ช้อป ผลิตภัณฑ์ชุมชน ของดีของอร่อยจากจังหวัดชัยนาท และจุดถ่ายภาพเช็กอินมุมสวย ๆ ภายในงาน
ทั้งนี้ จังหวัดชัยนาท ขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะผู้ที่รักธรรมชาติและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ร่วมสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ตั้งแคมป์ ฟังดนตรี และทำกิจกรรมดี๊ดี ท่ามกลางธรรมชาติที่เขาราวเทียน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ระหว่างวันที่ 9–11 มกราคม 2569