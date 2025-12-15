พิลึก..ชาวบ้านโวยป่าไม้เพิ่งไฟเขียวเป็นป่าชุมชนฯ เชียงรายไม่ถึงปี กลับอนุมัติซ้อน เปิดทางเทศบาลบ้านดู่ตั้งโรงงาน-เผาขยะ

เชียงราย - ชาวบ้านรวมตัวต้านสร้างโรงเผาขยะในป่าชุมชน หวั่นผลกระทบ 7 หมู่บ้านเชียงราย ทั้งด้านภูมิทัศน์ สุขภาพ กลิ่นเหม็นและน้ำเสีย ขณะที่เทศบาลขึ้นป้ายสร้างเพราะกรมป่าไม้อนุญาตใช้ยาว 30 ปี หลังอนุมัติให้เป็นป่าชุมชนได้เพียง 10 เดือน
วันนี้ (15 ธ.ค.) กลุ่มชาวบ้านในพื้นที่ ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย จำนวนประมาณ 250 คน ได้ไปรวมตัวกันที่บริเวณป่าชุมชนพื้นที่หมู่บ้านโป่งพระบาท หมู่ 6 ต.บ้านดู่ เพื่อเรียกร้องให้เทศบาล ต.บ้านดู่ยุติการนำเอาป่าชุมชนซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำเนื้อที่ประมาณ 15 ไร่ ไปก่อสร้างเป็นโรงเผาขยะ โดยชาวบ้านประกอบด้วยตัวแทนหลายคน เช่น นายจักรกฤษ กองสุเรือง ผู้ใหญ่บ้านโปงพระบาท นายสัญญา วงษ์สร้อยสน สมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.) บ้านดู่ นายสิงห์คำ มโนหาญ อดีตรองนายกเทศมนตรี ต.บ้านดู่ ฯลฯ ได้กล่าวปราศรัยและรับฟังความเห็นของชาวบ้าน
นายจักรกฤษกล่าวว่า กรณีจะมีการนำเอาพื้นที่แห่งนี้ไปใช้เพื่อกำจัดขยะมูลฝอยนั้นชาวบ้านไม่ได้รับรู้เรื่องนี้มาก่อนเลย เพราะไม่เคยมีการทำประชาพิจารณ์หรือแม้แต่ประชุมชี้แจงให้ชาวบ้านรับทราบ ดังนั้นพวกเราจึงมีการจัดประชุมในครั้งนี้ เพราะเกรงว่าเทศบาลจะทำการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อก่อสร้างโครงการ เพราะที่ผ่านมาเมื่อชาวบ้านนำป้ายไปติดเทศบาลก็นำป้ายโครงการมาติดตั้งคู่กันไปด้วย ทั้งนี้หากมีบ่อขยะในพื้นที่จริงก็จะส่งผลกระทบต่อ 7 หมู่บ้าน คือ หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 5 หมู่ 6 หมู่ 13 หมู่ 14 และหมู่ 18 ต.บ้านดู่ ในแง่ของภูมิทัศน์ที่ต้องสูญเสียไป มีกลิ่นเน่าเหม็นของขยะ โดยเฉพาะป่าชุมชนแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กับหมู่บ้านมาก
นายจักรกฤษณ์กล่าวอีกว่า การก่อตั้งป่าชุมชนเป็นข้อตกลงของประชาชนที่ต้องการหาทางออกไม่ให้บุคคลภายนอกนำขยะมาทิ้ง เพราะที่ผ่านมามักมีคนภายนอกลักลอบนำขยะเข้าไปทิ้งจำนวนมาก ดังนั้นหากมีการจัดตั้งเป็นโรงคัดแยกและเผาขยะก็จะสร้างผลกระทบให้คนในพื้นที่เหมือนเดิม ทั้งเรื่องปัญหาสุขภาพ ปัญหามลพิษทางกลิ่น และปัญหาน้ำเสีย ตนจึงอยากให้ประชาชนทั้ง 7 หมู่บ้านได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและตกลงเป็นประชามติว่าจะให้ก่อสร้างหรือไม่ต่อไป
ด้านนายสิงห์คำกล่าวว่า ที่ป่าชุมชนตรงนี้เริ่มมีปัญหาตั้งแต่ปี 2559 ขณะตนยังเป็นผู้บริหารเทศบาล ต.บ้านดู่ ได้ขอใช้ประโยชน์ไปยังกรมป่าไม้เพื่อเป็นสถานที่กำจัดขยะ ต่อมาปี 2561 จึงมีการวิจัยแต่ผลกลับพบว่าไม่ได้เป็นสถานที่ที่เหมาะสมในการกำจัดขยะ เมื่อสอบถามชาวบ้านก็พบว่าไม่มีใครเห็นชอบให้ก่อสร้างด้วย
รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับป่าชุมชนหมู่บ้านโป่งพระบาทได้รับการจัดตั้งเป็นป่าชุมชนตามคำขอของชาวบ้านเมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2568 แต่เทศบาล ต.บ้านดู่ได้ยื่นคำขอใช้เป็นสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยไปยังกรมป่าไม้เช่นกันและได้รับอนุญาตตั้งแต่วันที่ 3 ต.ค.ปีเดียวกันหรือห่างกันเพียง 10 เดือน ปัจจุบันเทศบาล ต.บ้านดู่ ก็นำป้ายไปติดเอาไว้ว่า "กรมป่าไม้อนุญาตให้เทศบาล ต.บ้านดู่ เข้าทำประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอยนางแล ป่าดอยยาว และป่าดอยพระบาท ท้องที่ ต.บ้านดู่ เพื่อใช้เป็นพื้นที่กำจัดขยะมูลฝอย เนื้อที่ 15 ไร่ 6 งาน 23 ตารางวา ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ย. 2568 จนถึงวันที่ 10 ก.ย. 2598" แต่มีคนนำสีไปขีดเขียนป้ายพร้อมกากบาทไม่เอาขยะ ขณะที่แกนนำชาวบ้านได้แนะนำให้ไปยื่นหนังสือต่อหน่วยงานต่างๆ เช่น คณะกรรมาธิการ วุฒิสภา ที่ยังมีอำนาจอยู่หลังยุบสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของชาวบ้านส่วนใหญ่ต่อไป