“ประกันภัยไทยวิวัฒน์” ผนึก “เซ็นทรัลพัฒนา” ฉลอง Pride Month 2025 ดันไทยสู่ Pride Landmark ระดับโลก

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำนวัตกรรมประกันภัยที่ยึดผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง เดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยภายใต้วิสัยทัศน์ “คิดเผื่อ เพื่อทุกชีวิต” เดินหน้าขับเคลื่อนสังคมที่มากกว่าความเท่าเทียม และยังเป็นที่ยอมรับสำหรับทุกความหลากหลาย พร้อมก้าวสู่เสรีภาพแบบไร้ขีดจำกัด และแสดงออกถึงตัวตนอย่างภาคภูมิ โดยร่วมกับกลุ่มบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) จัดฉลอง Pride Month ในงาน Thailand's Pride Celebration 2025 ภายใต้แนวคิด “Pride For All” หวังเป็นส่วนหนึ่งเพื่อขับเคลื่อนสังคมแห่งความยั่งยืน รวมถึงกระตุ้นภาคเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว ชูประเทศไทยสู่ Pride Landmark โลกไปพร้อมกันนายเทพพันธ์ อัศวะธนกุล รองกรรมการผู้อำนวยการ กล่าวว่า “การให้ความสำคัญกับความหลากหลาย ความเท่าเทียม และสิทธิเสรีภาพ ถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนในมิติสังคม ไทยวิวัฒน์เชื่อมั่นว่า ทุกคนควรมีพื้นที่ในการแสดงออกถึงตัวตนได้อย่างเสรี ภายใต้สิทธิมนุษยชนที่ไม่มีข้อจำกัดเรื่องเพศหรือสถานะ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เราได้ขับเคลื่อนกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อส่งเสริมคุณค่าของความแตกต่างในทุกมิติ และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดกว้าง ยอมรับทุกความหลากหลายอย่างแท้จริงอีกหนึ่งประเด็นที่น่าจับตามองในปัจจุบันคือ ‘เศรษฐกิจสายรุ้ง’ หรือ Rainbow Economy ที่กำลังเติบโตอย่างโดดเด่น โดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ ซึ่งมีศักยภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างมีนัยสำคัญ ประเทศไทยในฐานะพื้นที่ปลอดภัยอันดับหนึ่งของโลกสำหรับชุมชน LGBTQIAN+ ได้รับความนิยมสูงจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก โดยเฉพาะจากจีน เกาหลี และตะวันออกกลาง ที่มองไทยเป็นศูนย์กลางของการเฉลิมฉลองทางวัฒนธรรม ในฐานะบริษัทประกันวินาศภัยไทยที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์สังคมแห่งความเท่าเทียม เราจึงภาคภูมิใจที่ได้ร่วมมือกับกลุ่มเซ็นทรัลพัฒนา ในการจัดงาน Thailand's Pride Celebration 2025 ภายใต้แนวคิด “Pride For All” เพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็น Pride Landmark ระดับโลกอย่างแท้จริง”นอกจากการร่วมเฉลิมฉลองในเดือน Pride แล้ว ไทยวิวัฒน์ยังได้มีบทบาทสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมแห่งความภาคภูมิใจและเสรีภาพ ผ่านการเข้าร่วมขบวนพาเหรดในงาน “PATTAYA International PRIDE Festival 2025” ท่ามกลางบรรยากาศริมทะเลของเมืองพัทยา พร้อมทั้งจัดบูธกิจกรรมภายในงาน เพื่อเปิดมุมมองใหม่ของการประกันภัยที่ไม่จำกัดอยู่เพียงกรอบของเพศ หรือสถานะทางสังคม แต่สามารถปรับเปลี่ยนให้ตอบโจทย์ ไลฟ์สไตล์และความต้องการเฉพาะบุคคลได้อย่างแท้จริงภายในงาน ไทยวิวัฒน์ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ Active Health ที่ออกแบบมาสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพและมองหาความคุ้มค่าที่ตอบโจทย์ พร้อมมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่ในช่วง Pride Month ผ่านโค้ดส่วนลดภายในงาน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Body Paint สุดสร้างสรรค์ เปิดพื้นที่ให้ผู้ร่วมงานได้แสดงออกถึงตัวตนและอัตลักษณ์ของตนเองในรูปแบบศิลปะอย่างภาคภูมิ ท่ามกลางบรรยากาศแห่งการยอมรับและเท่าเทียมอย่างแท้จริงทั้งหมดนี้สะท้อนถึงคุณค่าและหัวใจหลักของไทยวิวัฒน์ภายใต้แนวคิด “คิดเผื่อ เพื่อทุกชีวิต” ซึ่งไม่เพียงหมายถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย แต่ยังมุ่งเน้นการเข้าใจชีวิตในทุกมิติ ทั้งสุขภาพ ความปลอดภัย ไลฟ์สไตล์ และสิทธิในการใช้ชีวิตอย่างมีอิสระ โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่สังคมไทยเปิดรับความหลากหลายทางเพศอย่างกว้างขวาง ไทยวิวัฒน์จึงมุ่งมั่นพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสนับสนุนให้ทุกคนสามารถเข้าถึงความคุ้มครองที่ตอบโจทย์ชีวิตของตนเองได้อย่างแท้จริงผู้สนใจสามารถติดตามกิจกรรมของบริษัทฯ รวมถึงสาระความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยแบบเข้าใจง่าย และข่าวสารผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพหรือประกันภัยอื่น ๆ พร้อมสิทธิพิเศษต่าง ๆ จากประกันภัยไทยวิวัฒน์ ผู้นำด้านประกันภัยครบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น Health, Entertainment หรือ Travel ได้ทางเว็บไซต์ www.thaivivat.co.th / Facebook: Thaivivat Insurance - ไทยวิวัฒน์ / LINE Official: @thaivivat หรือโทรสอบถามรายละเอียดที่เบอร์ 02-200-7000