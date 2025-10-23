ทส. นำ 4 สุดยอดเมือง เข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ เทศบาล-อบต. น่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ประจำปี 2567

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม นำผู้แทนเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยม ระดับประเทศ และถ้วยรางวัลชนะเลิศองค์การบริหารส่วนตำบลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ประจำปี 2567 สร้างขวัญและกำลังใจในพัฒนาท้องถิ่นสู่ความน่าอยู่ขับเคลื่อนสิ่งแวดล้อมยั่งยืน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2568 เวลา 14.30 น. ณ วังสระปทุม สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
ดร. พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม นำผู้แทนเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ได้รับรางวัลจากการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ ประจำปี 2567 เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ประจำปี 2567 จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 1) เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง โดยนายวิชิต ศรีชลา นายกเทศมนตรีนครระยอง 2) เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนายกีรฒิการย์ พิมพะนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ 3) เทศบาลตำบลคลองตำหรุ จังหวัดชลบุรี โดยนายอิฏฐาทรัพย์ อายุเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลคลองตำหรุ และรางวัลชนะเลิศองค์การบริหารส่วนตำบลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ประจำปี 2567 จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ จังหวัดศรีสะเกษ
โดยนายประกาศิต สุพรหมธีรกูร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ในการนี้ ดร. พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือ “วิถีเมืองยั่งยืน 7”
นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า การเข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยม ระดับประเทศ และถ้วยรางวัลชนะเลิศองค์การบริหารส่วนตำบลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ประจำปี 2567 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจต่อการมุ่งมั่นที่จะพัฒนาท้องถิ่นสู่ความน่าอยู่อย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “การพัฒนาที่ยั่งยืน” เพื่อนำไปสู่การสร้างสมดุลระหว่างการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ไปพร้อมกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยใช้กลไกการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วนในทุกระดับ เพื่อขับเคลื่อนสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ด้าน ดร. พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ ประจำปี 2567 นับว่ามีการดำเนินการที่โดดเด่น โดย เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง มีวิสัยทัศน์ว่า “นครระยองน่าอยู่ สู่สังคมแห่งความสุขและปลอดภัย” โดดเด่นในการจัดการสิ่งแวดล้อมในเมืองทั้งการจัดการขยะ การจัดการน้ำเสีย พื้นที่สีเขียว ให้ความสำคัญกับการเข้าถึงเท่าเทียมด้านบริการสาธารณสุข จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีวิสัยทัศน์ “เป็นเมืองอุดมสุข” เพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการน้ำ การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม สร้างพื้นที่ผู้สูงอายุ คัดกรองสุขภาพแรงงานในพื้นที่ มีแผนพลังงานทดแทน Solar Rooftop ในปี 2569 โครงการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสานเทคโนโลยี เพื่อป้องกันปัญหาขยะระยะยาว โมเดลชุมชนกรุณา พัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร 4 มิติ ภายใต้แนวคิด เมืองเรียนรู้รองรับสังคมผู้สูงวัย
เทศบาลตำบลคลองตำหรุ จังหวัดชลบุรี มีวิสัยทัศน์ “พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ฟื้นฟูเศรษฐกิจ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เท่าเทียมสิทธิเข้าถึงการรักษา พัฒนาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล” มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมในเมือง จัดสรรสาธารณูปโภคที่ครบครัน ดูแลสุขภาพครอบคลุม ทุกกลุ่มวัย มีการจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร จัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ One Stop Service เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ผ่านระบบท้องถิ่นดิจิทัล
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ มีวิสัยทัศน์ “องค์กรมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีดี มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ” ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน โดยส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน การใช้พลังงานทดแทน เตรียมแผนพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชน ด้วยการมีส่วนร่วม
อนึ่ง กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ได้นำแนวคิด “การพัฒนาที่ยั่งยืน”
มาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในระดับท้องถิ่นภายใต้การดำเนินงาน “เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน” เพื่อพัฒนา และยกระดับเมืองในประเทศไทยให้มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมเทียบเท่ามาตรฐานสากล รวมทั้งส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมการพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ