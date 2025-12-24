เตือนดื่มหนัก! ฉลองปีใหม่ ระวังเลือดออกในกระเพาะอาหาร ขอประชาชนร่วมบริจาคเลือดช่วยเพื่อนมนุษย์

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-คลังเลือดกลาง โรงพยาบาลขอนแก่น เตือนนักดื่มเทศกาลปีใหม่ ระวังภาวะเลือดออกในกระเพาะจากการดื่มข้ามปี แนะหากับแกล้มทานอย่าให้ขาด พร้อมขอความร่วมมือประชาชนร่วมบริจาคโลหิตสำรองช่วงเทศกาล เหตุต้องใช้เลือดช่วยชีวิตสูงกว่าช่วงปกติ
โดยเฉพาะเลือดกรุ๊ปโอ ขณะนี้มีปริมาณคงคลังน้อยมาก
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศูนย์คลังเลือดกลาง โรงพยาบาลขอนแก่น พบว่ามีประชาชนทยอยเดินทางมาบริจาคเลือดอย่างต่อเนื่อง โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกในทุกขั้นตอน โดยนายธารินทร์ ภักดี นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าศูนย์คลังเลือดกลาง โรงพยาบาลขอนแก่น พาผู้สื่อข่าวดูเลือดแต่ละกรุ๊ปให้ตู้เก็บสำรองเลือด
นายธารินทร์ ภักดี เปิดเผยถึงสถานการณ์การสำรองเลือดในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 ว่าจากสถิติในทุกเทศกาลของแต่ละปี โรงพยาบาลขอนแก่นจะมีการเบิกเลือดไปใช้ช่วยชีวิตผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุมากกว่าสถานการณ์ปกติ แม้ภาพรวมเลือดในคลังยังเพียงพอ แต่ยังถือว่ามีเลือดสำรองอยู่ในระดับต่ำ โดยเฉพาะเลือดกรุ๊ปโอ ซึ่งเป็นกรุ๊ปเลือดที่มีอัตราการใช้งานมากที่สุด
ช่วงเทศกาลปีใหม่ถือเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า ว่าจะต้องใช้เลือดจำนวนกี่ถุง ซึ่งในช่วงเทศกาลต่างๆจะมีการใช้เลือดมากกว่าวันปกติ เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุจากการดื่มสุราแล้วขับขี่ยานพาหนะ โดยอุบัติเหตุแต่ละเคสอาจต้องใช้เลือดมากถึง 8 ถุงต่อราย หากเป็นอุบัติเหตุขนาดใหญ่
นอกจากนี้ยังพบผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดออกในกระเพาะอาหารจากการดื่มสุราฉลองข้ามปี ซึ่งจากสถิติพบว่ามีผู้ป่วยลักษณะดังกล่าวในแต่ละเทศกาลประมาณ 3–4 ราย และต้องใช้เลือดจำนวนมาก ตั้งแต่ 10-40 ถุงต่อราย แนะนำว่าควรรับประทานอาหารหรือกับแกล้มควบคู่ไปด้วย ไม่ควรดื่มสุราในขณะท้องว่าง โดยพบว่าผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดออกในกระเพาะอาหารส่วนใหญ่มักเป็นผู้ป่วยรายเดิมที่มีแผลในกระเพาะอาหารอยู่ก่อนแล้ว
นายธารินทร์ กล่าวอีกว่า แม้ศูนย์คลังเลือดกลางจะออกหน่วยรับบริจาคโลหิตตามพื้นที่ต่างๆ เป็นประจำทุกวัน แต่ปริมาณเลือดสำรองยังคงอยู่ในระดับต่ำ โดยเฉพาะเลือดกรุ๊ปโอ ซึ่งมีอัตราการใช้งานสูงกว่ากรุ๊ปอื่นๆ จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันบริจาคโลหิต เพื่อสำรองไว้รองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในช่วงเทศกาลปีใหม่ รวมถึงสถานการณ์อื่นๆ เช่นกรณีสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา ที่อาจมีการส่งผู้บาดเจ็บจากแนวหน้ามารักษาที่โรงพยาบาลขอนแก่น
แม้สถานการณ์เลือดในคลังยังไม่ถึงขั้นขาดแคลน แต่ถือว่ายังมีปริมาณน้อยมาก โดยการบริจาคโลหิตเพียงหนึ่งครั้งสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้ถึงสามคน จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในทุกสถานการณ์