xs
xsm
sm
md
lg

นายกสมาคมส่งเสริม​การเลี้ยงไก่ฯ ให้กำลังใจเหล่าทหารหาญเสียสละปกป้องอธิปไตย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าว​ศรี​ราชา​-  นายกสมาคมส่งเสริม​การเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยฯ ให้กำลังใจเหล่าทหารหาญเสียสละปกป้องอธิปไตย​ ขอให้ แคล้วคลาด ปลอดภัยจากอันตรายต่างๆ ชวนคนไทยร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็นไปชายแดน หวังปี 69 ทุกคนได้กลับบ้าน

วันนี้ ( 23 ธ.ค.)​ดร.ฉวีวรรณ​ คำพา  นายกสมาคมส่งเสริม​การเลี้ยงไก่แห่งประเทศไ​ทยในพระบรมราชูปถัมภ์​ ได้ออกมาให้กำลังใจเหล่าทหารไทยที่ปฎิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตย​ไทยบริเวณแนวชายแดน และขอให้ทุกนายแคล้วคลาด​ ปลอดภัยในพยันตรายต่างๆ โดยหวังว่าในปี 2569 ทหารทุกนายจะได้กลับบ้าน

และยังขอประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะผู้ที่พอมีกำลังช่วยกันบริจาคสิ่งของจำเป็นต่างๆไปยังชายแดน เพื่อให้ทหารได้มีความสะดวกมากที่สุดให้สมกับความเสียสละปกป้องอธิปไตย

"ในส่วนของ ฉวีวรรณกรุ๊ป เราได้บริจาคทุกอย่างในทุกทางที่ได้รับการร้องขอมา ไม่เคยคิดว่าแนวชายแดนของไทยจะมีศึกสงครามและมีการเสียชีวิตมากถึงขณะนี้  อย่างไรก็ตามขอให้กำลังใจเหล่าทหารหาญที่ดูแลรักษา​ประเทศชาติให้ปลอดภัย  และในฐานะคนไทยสิ่งใดที่พอจะช่วยได้ก็ขอให้พวกเราช่วยกัน เพราะทหารที่อยู่ชายแดน รวมทั้งคนชายแดนลำบากกันมาก"


ดร.ฉวีวรรณ ยังเผยอีกว่าประเทศไทยมีสถาบัน​พระมหากษัตริย์​และพระพุทธ​ศาสนา​เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ จึงทำให้เมืองไทยและคนไทยได้รับการปกปักรักษา อีกสิ่งที่จะทำให้ประเทศไทยของผ่านวิกฤตนี้ไปได้ก็คือ ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองต้องช่วยกันคิดและหาแนวทางในการสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้น และจะต้องไม่มีสงครามเกิดขึ้นอีกหลังจากนี้และในอนาคต




นายกสมาคมส่งเสริม&amp;#8203;การเลี้ยงไก่ฯ ให้กำลังใจเหล่าทหารหาญเสียสละปกป้องอธิปไตย
นายกสมาคมส่งเสริม&amp;#8203;การเลี้ยงไก่ฯ ให้กำลังใจเหล่าทหารหาญเสียสละปกป้องอธิปไตย
นายกสมาคมส่งเสริม&amp;#8203;การเลี้ยงไก่ฯ ให้กำลังใจเหล่าทหารหาญเสียสละปกป้องอธิปไตย
นายกสมาคมส่งเสริม&amp;#8203;การเลี้ยงไก่ฯ ให้กำลังใจเหล่าทหารหาญเสียสละปกป้องอธิปไตย
กำลังโหลดความคิดเห็น