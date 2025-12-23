ศูนย์ข่าวศรีราชา- นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยฯ ให้กำลังใจเหล่าทหารหาญเสียสละปกป้องอธิปไตย ขอให้ แคล้วคลาด ปลอดภัยจากอันตรายต่างๆ ชวนคนไทยร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็นไปชายแดน หวังปี 69 ทุกคนได้กลับบ้าน
วันนี้ ( 23 ธ.ค.)ดร.ฉวีวรรณ คำพา นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ออกมาให้กำลังใจเหล่าทหารไทยที่ปฎิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยไทยบริเวณแนวชายแดน และขอให้ทุกนายแคล้วคลาด ปลอดภัยในพยันตรายต่างๆ โดยหวังว่าในปี 2569 ทหารทุกนายจะได้กลับบ้าน
และยังขอประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะผู้ที่พอมีกำลังช่วยกันบริจาคสิ่งของจำเป็นต่างๆไปยังชายแดน เพื่อให้ทหารได้มีความสะดวกมากที่สุดให้สมกับความเสียสละปกป้องอธิปไตย
"ในส่วนของ ฉวีวรรณกรุ๊ป เราได้บริจาคทุกอย่างในทุกทางที่ได้รับการร้องขอมา ไม่เคยคิดว่าแนวชายแดนของไทยจะมีศึกสงครามและมีการเสียชีวิตมากถึงขณะนี้ อย่างไรก็ตามขอให้กำลังใจเหล่าทหารหาญที่ดูแลรักษาประเทศชาติให้ปลอดภัย และในฐานะคนไทยสิ่งใดที่พอจะช่วยได้ก็ขอให้พวกเราช่วยกัน เพราะทหารที่อยู่ชายแดน รวมทั้งคนชายแดนลำบากกันมาก"
ดร.ฉวีวรรณ ยังเผยอีกว่าประเทศไทยมีสถาบันพระมหากษัตริย์และพระพุทธศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ จึงทำให้เมืองไทยและคนไทยได้รับการปกปักรักษา อีกสิ่งที่จะทำให้ประเทศไทยของผ่านวิกฤตนี้ไปได้ก็คือ ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองต้องช่วยกันคิดและหาแนวทางในการสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้น และจะต้องไม่มีสงครามเกิดขึ้นอีกหลังจากนี้และในอนาคต