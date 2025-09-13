“นั่งร้านกลางบ้าน” ความทรงจำแทนใจถึงคุณตา ยายวัย 71 ยืนหยัดสู้ภัยน้ำท่วมบางบาล

พระนครศรีอยุธยา - ท่ามกลางวิกฤตน้ำท่วม อยุธยา บ้านหลังเล็กในอำเภอบางบาลยังคงมีเรื่องราวอบอุ่นใจ “นั่งร้านไม้กลางบ้าน” ที่คุณตาสร้างไว้ กลายเป็นที่พักพิงและเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจให้คุณยายวัย 71 ปี ที่ยังคงใช้ชีวิตท่ามกลางน้ำด้วยความเข้มแข็ง
สถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเริ่มทวีความรุนแรงขึ้น หลังเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำกว่า 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำกว่า 478 หมู่บ้าน 17,223 ครัวเรือน โดยเฉพาะในอำเภอบางบาลที่น้ำกำลังไหลเข้าท่วมชุมชนจำนวนมาก
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่บ้านเลขที่ 1/3 หมู่ 8 ตำบลน้ำเต้า อำเภอบางบาล พบกับ คุณยายทองมา สิงห์แก้ว อายุ 71 ปี ที่ใช้ชีวิตท่ามกลางน้ำท่วม โดยยังคงยึด “นั่งร้านไม้กลางบ้าน” ซึ่งสามีผู้ล่วงลับ “คุณตาใจ” เคยสร้างไว้เป็นที่จัดเก็บของและใช้พักอาศัยในยามน้ำหลาก
คุณยายเล่าย้อนความทรงจำทั้งน้ำตาและรอยยิ้มว่า ทุกปีบ้านนี้ต้องเผชิญน้ำท่วม บางครั้งน้ำสูงถึงครึ่งตัวบ้าน แต่ก่อนคุณตาจะเสียชีวิต เขาได้ซื้อไม้มาทำเป็นนั่งร้านกลางบ้านด้วยมือตัวเอง “เพื่อเก็บของไม่ให้เปียก และใช้เป็นที่นอนเวลาน้ำท่วม” จากนั้นนั่งร้านแห่งนี้ก็กลายเป็นพื้นที่สำคัญที่คุณยายใช้ดำเนินชีวิตอยู่ทุกวัน
“อยู่คนเดียวมันก็เหงา แต่ยังดีที่มีนั่งร้านที่คุณตาทิ้งไว้ให้ อย่างน้อยก็เหมือนเขายังอยู่ด้วยกัน แม้น้ำจะสูงขึ้นทุกวัน แต่ยายไม่ยอมทิ้งบ้าน เพราะน้ำมาเดี๋ยวมันก็ไป” คุณยายทองมา กล่าวด้วยหัวใจที่ยังเข้มแข็ง
เรื่องราวของ “นั่งร้านกลางบ้าน” จึงไม่ใช่เพียงไม้ที่ใช้สู้ภัยน้ำ แต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความรัก ความทรงจำ และพลังใจที่ทำให้ผู้หญิงวัย 71 ปีคนนี้ยังคงยืนหยัดอยู่ท่ามกลางวิกฤตน้ำท่วมในบางบาล