(คลิป)“ปรีดา บุญเพลิง”ออกจากกล้าธรรม นั่ง หัวหน้าพรรคครูไทยเพื่อประชาชน

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ตั้ง “ปรีดา บุญเพลิง” อดีต สส.บัญชีรายชื่อ นั่งหัวหน้าพรรคครูไทยเพื่อประชาชนคนใหม่ พร้อมเปิดตัวผู้สมัคร สส. 4 เขต ชูนโยบาย สวัสดิการข้าราชการ ลดความเหลื่อมล้ำ ปฏิวัติการศึกษา ปรับกฎหมายให้ทันโลกเทคโนโลยี พร้อมผลักดันงบอาหารนักเรียน เช้า–กลางวัน รวมอาหารเสริมนม หัวละ 70 บาทต่อวัน
วันนี้ ( 23 ธ.ค.) ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น พรรคครูไทยเพื่อประชาชน จัดการประชุมวิสามัญครั้งที่ 3/2568 โดยมีสมาชิกพรรคเข้าร่วมประชุมจำนวน 350 คน เพื่อประชุมสมาชิกพรรคและปรับเปลี่ยนคณะกรรมการบริหารพรรค ที่ประชุมมีมติเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหัวหน้าพรรค จากเดิมนายคมกริช พุดดี ซึ่งดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรค และได้คัดเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่ คือนายปรีดา บุญเพลิง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ระบบบัญชีรายชื่อ เพียงหนึ่งเดียวของพรรค ขึ้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคครูไทยเพื่อประชาชน โดยนายปรีดาได้ลาออกจากกรรมการบริหารพรรคกล้าธรรมมานั่งตำแหน่งนี้โดยเฉพาะ
พร้อมกันนี้ ที่ประชุมได้เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ จำนวน 22 คน โดยมีรายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญในพรรคครูไทยเพื่อประชาชน ดังนี้นายปรีดา บุญเพลิง หัวหน้าพรรค, นายคมกริช พุดดี, นายกัมปนาท มูลโต, นายอำพล คำจม, นายวิชาญ ช่างวาด และนายแสงชัย ชื่นวิโรจน์ รองหัวหน้าพรรค, นายไพศาล ปันแดน เลขาธิการพรรค, นายสุพจน์ ดีสุข นายทะเบียนสมาชิกพรรค, นายณัฐวัฒน์ บุญเพลิง เหรัญญิกพรรค, นายสุทน ฐานะ โฆษกพรรค,
สิบตรีลักษณ์ เจริญศิลป์, นายคงฤทธิ์ ศีลคุณ, นายวิสุทธิ์ เวียงสมุทร, นายไพโรจน์ กระจ่างพันธ์, นายเจริญ ชัยสิทธิ์, นายยอดยิ่ง เอกะกุล, นายสิริชัย วงศ์พัฒนกิจ, นางสาวจินตนา ดีสุข, นางสาวปรางชิด ไชนาท, นายสินสมุทร สมัยพิทักษ์, นายเศรษฐศิษฎ์ ณุวงค์ศรี และนายจีระพงษ์ ถนอมดำรงศักดิ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารพรรค
นอกจากนี้ พรรคครูไทยเพื่อประชาชนยังได้เปิดตัวผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในนามพรรค จำนวน 4 คน ประกอบด้วยนายวิศิษฎ์ เจริญศิลป์ ผู้สมัครเขต 1 จังหวัดขอนแก่น, นายกิตติพัฒน์ สีดามาตย์ ผู้สมัครเขต 4 จังหวัดอุดรธานี, นายคำตัน สนทอง ผู้สมัครเขต 6 จังหวัดเพชรบูรณ์ และนางสาวไพพรรณ วรรณกุล ผู้สมัครเขต 3 จังหวัดบึงกาฬ
นายปรีดา บุญเพลิง หัวหน้าพรรคครูไทยเพื่อประชาชน เปิดเผยว่านโยบายสำคัญของพรรค มุ่งเน้นสวัสดิการข้าราชการทั้งข้าราชการประจำและข้าราชการบำนาญ การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีกินดีทั่วประเทศ พร้อมทั้งเน้นการปฏิวัติการศึกษา ให้จัดการศึกษาที่มีคุณภาพ และปรับแก้กฎหมายให้ทันต่อยุคโลกเทคโนโลยี
นอกจากนี้พรรคยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมงบประมาณอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน โดยเสนอจัดสรรงบประมาณรายหัว ให้เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารตั้งแต่ช่วงเช้าและกลางวัน รวมถึงอาหารเสริมนม ในอัตราหัวละ 70 บาทต่อวัน อย่างมีคุณภาพ