“จตุพร บุรุษพัฒน์” นั่งหัวหน้าพรรคโอกาสใหม่ ประกาศนำพรรคสู่สนามเลือกตั้งปี 69 ภายใต้แนวคิด “โอกาสสำหรับคนไทยทุกคน”

พระนครศรีอยุธยา - พรรคโอกาสใหม่จัดประชุมใหญ่ประจำปี เลือกคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ “จตุพร บุรุษพัฒน์” อดีต รมว.พาณิชย์ และอดีตปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ ประกาศชัดนำพรรคเดินหน้าสู่การเลือกตั้งทั่วไปปี 2569 ชูสโลแกน “โอกาสสำหรับคนไทยทุกคน” มุ่งสร้างพื้นที่แห่งโอกาสและความหวังให้ประเทศ
วันนี้( 12 พ.ย.) ที่โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พรรคโอกาสใหม่จัดประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2568 ครั้งที่ 1/2568 โดยมีวาระสำคัญเพื่อเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ พิจารณาแก้ไขข้อบังคับพรรค รวมถึงเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายพรรคและกำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจและความมั่นคง
นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ หัวหน้าพรรคชุดเดิม ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยมีสมาชิกจาก 77 จังหวัด เข้าร่วมกว่า 40 จังหวัด พร้อมร่วมยืนถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นเวลา 93 วินาที
ต่อมา ที่ประชุมได้เข้าสู่วาระการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ นายสุปกิตประกาศลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรค เปิดทางให้สมาชิกลงคะแนนเลือกหัวหน้าพรรคและคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ โดยใช้บัตรเลือกตั้ง 4 ช่อง ได้แก่ เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง และบัตรเสีย
ผลการนับคะแนนเป็นเอกฉันท์ให้ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และอดีตปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าพรรคโอกาสใหม่ พร้อมทีมรองหัวหน้าและกรรมการบริหารครบทุกตำแหน่ง
ภายหลังได้รับเลือก นายจตุพร กล่าวขอบคุณสมาชิกพรรคที่ไว้วางใจ พร้อมประกาศนำพรรคโอกาสใหม่สู่สนามเลือกตั้งปี 2569 ภายใต้แนวคิด “โอกาสสำหรับคนไทยทุกคน” โดยย้ำว่าพรรคจะเป็น “ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย” ที่เน้นการรวมพลังของคนทุกเจเนอเรชัน เพื่อผลักดันประเทศไทยให้กลับมามีศักยภาพบนเวทีโลกอีกครั้ง
นายจตุพร กล่าวว่า พรรคโอกาสใหม่เกิดจากความตั้งใจที่จะสร้าง “พื้นที่แห่งโอกาส” ให้คนไทยทุกกลุ่ม โดยใช้ประสบการณ์จากการทำงานภาครัฐที่เข้าใจระบบราชการอย่างลึกซึ้ง ผสานกับพลังคนรุ่นใหม่ที่มองโลกในมุมใหม่ เพื่อออกแบบนโยบายที่ “ทำได้จริง และเห็นผลจริง”
“วันนี้ประเทศไทยอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ ทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง รายได้ครัวเรือนลดลง ภาระหนี้สูงขึ้น ความเหลื่อมล้ำทางสังคมขยายตัว ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านกำลังเดินหน้าอย่างรวดเร็ว ถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยต้องการ ‘โอกาสใหม่’ เพื่อให้เศรษฐกิจและสังคมกลับมามั่นคงอีกครั้ง” นายจตุพรกล่าว
หัวหน้าพรรคโอกาสใหม่ ยังกล่าวถึงนโยบายเตรียมรับยุคเศรษฐกิจดิจิทัลและเทคโนโลยี AI ว่าเป็น “โอกาสสำคัญของประเทศไทย” ที่ยังขาดการเตรียมคน เตรียมธุรกิจ และสร้างอุตสาหกรรมใหม่ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
“พรรคโอกาสใหม่จะเป็นเวทีของคนทุกวัย ที่รวมความคิดและลงมือทำ เราจะไม่ปล่อยให้ประเทศนี้ติดอยู่กับความขัดแย้งทางการเมือง แต่จะเดินหน้าเพื่ออนาคตของลูกหลาน ให้ประเทศไทยกลับมามีศักยภาพและศักดิ์ศรีบนเวทีโลกอีกครั้ง” นายจตุพร บุรุษพัฒน์ กล่าวทิ้งท้าย